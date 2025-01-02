Ferdi Tayfur İçin Cenaze Töreni

Ferdi Tayfur için 4 Ocak'ta İstanbul'da cenaze töreni düzenlenecek
ANTALYA - Antalya'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Ferdi Tayfur, İstanbul'da 4 Ocak'ta düzenlenen cenaze töreninin ardından Yeniköy Aile Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
Sanatçı Ferdi Tayfur'un yeğeni ve basın danışmanı Şirin Gözalıcı, Tayfur'un cenaze programını sosyal medya hesabından duyurdu. Tayfur için 4 Ocak Cumartesi günü saat 12.00'de Atatürk Kültür Merkezi'nde bir anma töreni düzenlenecek. Tayfur'un cenazesi, Emirgan Çınaraltı Camii'nde ikindi namazını müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından Yeniköy Aile Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
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