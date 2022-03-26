Ferhat Göçer'in tek kişilik oyunu Samsun'da - Son Dakika
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Ferhat Göçer'in tek kişilik oyunu Samsun'da

26.03.2022 14:26
Ferhat Göçer'in tek kişilik oyunu Samsun'da

Türk edebiyatının önemli yazar ve şairlerinden Sabahattin Ali'nin eserlerinin yer aldığı ve Ferhat Göçer'in tek kişilik performansıyla sahnelenen "Aldırma Gönül" müzikal tiyatro oyunu, Samsun'da sahneye konuldu.

Türk edebiyatının önemli yazar ve şairlerinden Sabahattin Ali'nin eserlerinin yer aldığı ve Ferhat Göçer'in tek kişilik performansıyla sahnelenen "Aldırma Gönül" müzikal tiyatro oyunu, Samsun'da sahneye konuldu.

Kültürel Dönüşüm Derneğinin organizasyonuyla Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi'nde Ferhat Göçer, "Aldırma Gönül" adlı müzikal tiyatro ile Sabahattin Ali'nin hayat hikayesini anlattı.

Göçer sahnede, "Aldırma gönül, Göklerde kartal gibiydim, Eşkıya dünyaya hükümdar olmaz, Leylim ley" gibi şarkıları seslendirdi.

Kültürel Dönüşüm Derneği Başkanı Zafer Kozanoğlu, Ferhat Göçer ile derneğinin ilk büyük projesi olarak kabiliyetli çocukları dünyada geliştirilen yeni teknolojilerle tanıştırmak ve eğitmek için yola çıktıklarını anlattı.

Türkiye'nin çeşitli kentlerinde yetenekli gençlerin önünü açmak istediklerini belirten Kozanoğlu, "Gençlerimizin çağın gelişen teknolojisine yetişebilmelerini sağlayabilmek için eğiticilere robotik kodlama eğitimleri verip birçok gence ulaşmayı hedefliyoruz. Aldırma Gönül müzikali, Samsun'dan sonra Sinop ve Çanakkale'de de gösterime girecek. Her şehrin geliri, o kentin gençlerinin eğitimi için kullanılacak." dedi.

Müzikali izleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir de Ferhat Göçer ile Kültürel Dönüşüm Derneği üyelerine projeleri için teşekkür etti.

Daha sonra Kültürel Dönüşüm Derneği Samsun Şube Yönetim Kurulu üyeleri Prof. Dr. Canan Seren, Prof. Dr. Kamil Yakupoglu, Özlem Basoglu ve Melike Aktel Karaçor ile Ferhat Göçer, projenin başlatılması dolayısıyla pasta kesti.

Ferhat Göçer'in tek kişilik oyunu Samsun'da
Ferhat Göçer'in tek kişilik oyunu Samsun'da
Ferhat Göçer'in tek kişilik oyunu Samsun'da

YORUMLAR
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Sabahattin Ali, Ferhat Göçer, Müzikal, Samsun, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Ferhat Göçer'in tek kişilik oyunu Samsun'da - Son Dakika


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