Festivalde ücretsiz 1,5 ton Tava Ciğer dağıtılacak - Son Dakika

Festivalde ücretsiz 1,5 ton Tava Ciğer dağıtılacak

EDİRNE Edirne'de 13-14-15 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek olan ve katılımcılara ücretsiz 1,5 ton tava ciğerin dağıtılacağı 10. Uluslararası Edirne Bando ve Ciğer Festivali'nin tanıtımı gerçekleştirildi.

Pandemi nedeniyle 2 yıldır yapılamayan Uluslararası Edirne Bando ve Ciğer Festivali yeniden başlıyor. 13-14-15 Mayıs 2022 tarihlerinde düzenlenecek olan festivalde Edirneliler bir kez daha müziğin evrenselliği ile buluşacak. Festivalde ayrıca Edirne'nin marka lezzeti olan tava ciğer ikramı yapılacak. 15 Mayıs Pazar günü Saraçlar Caddesi'nde halka ücretsiz ciğer ikramı gerçekleştirilecek. Festival Acı Biber Yeme yarışması ve bando ekiplerinin mini gösterilerinin ardından son bulacak. Ciğerci esnafı, 'Edirne'ye Gel Ciğerimi Ye' sloganıyla vatandaşları festivale davet etti. Renkli görüntülerin yaşandığı davet etkinliğinde, ciğerciler hem oynadı hem davet etti.

Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğer Koruma Derneği Başkanı Bahri Dinar, festivalde 1,5 ton ciğer dağıtılacağını belirterek, " Türkiye'de sadece Edirne'de yapılan bu festival adeta damak çatlatacak. Bir taraftan oynayacağız bir taraftan da ciğer yiyeceğiz. Sokaklarımız Pazar günü Tava Ciğer'e kokacak. 1,5 ton ciğer dağıtacağız, yetmezse takviye yapılacak. Tüm dünyayı Edirne'ye ciğer yemeye davet ediyoruz" açıklamasında bulundu.