Fethiye\'de Bayramda Yamaç Paraşütü Rekoru

01.06.2026 14:37
Kurban Bayramı'nda Fethiye'de 8.436 yamaç paraşütü uçuşu yapılarak adrenalin dolu bir tatil geçirildi.

Kurban Bayramı tatilini fırsat bilen adrenalin tutkunları Muğla'nın Fethiye ilçesinde buluşurken, dünyaca ünlü Babadağ pistinde 8 bin 436 yamaç paraşütü uçuşu gerçekleştirildi.

Muğla'nın Fethiye ilçesi, Kurban Bayramı tatilinde adrenalin tutkunlarının akınına uğradı. Dünyaca ünlü Babadağ pistinde gerçekleştirilen yamaç paraşütü uçuşlarıyla bölgede hem gökyüzü hem de turizm hareketlendi. Fethiye ilçesinde bayram tatilini değerlendirmek isteyen yerli ve yabancı turistler, hava şartlarına bağlı olarak sadece 7 gün boyunca uçuş yapılabilen Babadağ'dan Ölüdeniz manzarasını gökyüzünden izleme fırsatı buldu. Uygun uçuş saatlerinde gerçekleştirilen faaliyetlerde toplam 8 bin 436 yamaç paraşütü uçuşu yapıldı. Babadağ pistinden yapılan uçuşların 6 bin 924'ü tandem, bin 512'si ise single uçuş olarak kayıtlara geçti. Katılımcılar arasında en büyük grubu 5 bin 218 kişiyle Türk vatandaşları oluştururken, 838 Çin, 767 Rus ve 581 İngiliz turist başta olmak üzere çok sayıda farklı ülkeden ziyaretçi de gökyüzü deneyimi yaşadı.

Ölüdeniz başta olmak üzere Belcekız sahili, yarımada koyları ile Saklıkent Kanyonu ve Gizlikent Kanyonu girişlerinde de yoğunluk yaşandı. Bölgedeki trafik zaman zaman durma noktasına gelirken, otellerdeki doluluk oranları da neredeyse yüzde 100'e ulaştı. Yoğunluk, turizm sezonunun başlangıcında hem esnaf hem de turizmciler açısından olumlu bir hareketlilik olarak değerlendirilirken, bölgede bayram boyunca yaşanan hareketlilik sezon beklentilerini de yükseltti. - MUĞLA

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
