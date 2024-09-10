Dalgıçlar Su Altında Spor Yaptı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir dalgıç, sağlıklı yaşamın önemini vurgulamak amacıyla su altında spor yaptı.
İlçede dalış okulu işleten Önder Diktaş, beraberindeki Sevil Toker ile Dalyan Koyu açıklarında 5 metreye dalış gerçekleştirdi.
Toker, deniz dibinde açtığı spor matının üstünde ağırlık kaldırarak spor yaptı.
Önder Diktaş'ın da su altı kamerasıyla kaydettiği etkinlikte, Toker'in önünde yüzen balıklar dikkati çekti.
İşletmeci Diktaş, etkinliği sağlıklı yaşamda sporun önemini anlatmak için gerçekleştirdiklerini belirtti.
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