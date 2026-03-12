Fethiye'de Sağlık Çalışanları Fotoğraf Sergisi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fethiye'de Sağlık Çalışanları Fotoğraf Sergisi

12.03.2026 14:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

14 Mart Tıp Bayramı'nda Fethiye'de sağlık çalışanlarının fotoğrafları sergilenecek.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 14 Mart Tıp Bayramı'nda sağlık çalışanlarının çektiği fotoğraflar, sanatseverlerle buluşacak.

Fethiye Belediyesinden yapılan açıklama göre, sağlık çalışanlarının hem mesleki, hem de sanatsal yönlerinin gözler önüne serileceği sergi, belediye, Fethiye Fotoğraf ve Sinema Sanatçıları Derneği (FEFSAD), Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF), Fethiye Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile Özel Lokman Hekim Esnaf Hastanesinin destekleriyle düzenlenecek.

Uluslararası Fotoğraf Sanatı Federasyonu (FIAP) bünyesinde faaliyet gösteren Uluslararası Medikal Fotoğrafçılar Kulübü (IMPC) tarafından organize edilecek sergide, Türk ve yabancı doktorlar, hemşireler, paramedikler ve diğer sağlık çalışanlarının objektiflerinden çıkan etkileyici kareler görülebilecek.

Sergide doğa, hayvanlar, insan portreleri, soyut kompozisyonlar ve tıp temalı sanatsal fotoğraflar yer alacak.

Sergi, Özer Olgun Kültür Merkezi Sergi Salonu'nda 14 Mart saat 14.00'te açılacak.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Tıp Bayramı, Etkinlik, 14 Mart, Fethiye, Kültür, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Fethiye'de Sağlık Çalışanları Fotoğraf Sergisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tayland’da yolcu uçağı sert iniş yaptı: Uçağın iniş takımı koptu Tayland'da yolcu uçağı sert iniş yaptı: Uçağın iniş takımı koptu
Kızdıracak tahmin Rıdvan Dilmen, Galatasaray’ın tur şansı için yüzde verdi Kızdıracak tahmin! Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın tur şansı için yüzde verdi
TürkAkım ve Mavi Akım’a iki haftada 12 saldırı TürkAkım ve Mavi Akım'a iki haftada 12 saldırı
İstanbul’da trafiği alt üst eden evlilik teklifi tepki çekti İstanbul'da trafiği alt üst eden evlilik teklifi tepki çekti
Süper Lig’de oynanacak Karadeniz derbisinin saati değişti Süper Lig'de oynanacak Karadeniz derbisinin saati değişti
32 ülke, 400 milyon varillik petrol stokunu piyasaya sürüyor 32 ülke, 400 milyon varillik petrol stokunu piyasaya sürüyor

16:05
Hakimi’nin ’’Boşandın mı’’ sorusuna Luka Doncic’ten bomba cevap
Hakimi'nin ''Boşandın mı?'' sorusuna Luka Doncic'ten bomba cevap
15:49
Bakan Fidan: Hayale kapılmasınlar, her türlü senaryoya hazırız
Bakan Fidan: Hayale kapılmasınlar, her türlü senaryoya hazırız
15:38
CHP’li Tanrıkulu, Salih Müslim için taziye mesajı paylaştı: Üzgünüm
CHP'li Tanrıkulu, Salih Müslim için taziye mesajı paylaştı: Üzgünüm
15:08
İBB davası gerginlikten yapılamıyor Hakim duruşmayı sonlandırdı
İBB davası gerginlikten yapılamıyor! Hakim duruşmayı sonlandırdı
15:00
Jandarma Genel Komutanlığı’nın paylaşımı şaşırttı
Jandarma Genel Komutanlığı'nın paylaşımı şaşırttı
14:33
Belediye aşevinde skandal Kavurmanın içinden yarış atı çipi çıktı
Belediye aşevinde skandal! Kavurmanın içinden yarış atı çipi çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2026 16:20:15. #.0.4#
SON DAKİKA: Fethiye'de Sağlık Çalışanları Fotoğraf Sergisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.