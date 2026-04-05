Serdal Adalı\'nın hedefinde o isimler var: Biraz şerefleri varsa yarın sabah bırakıp giderler

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Süper Lig'in 28. haftasında 1-0 kaybedilen Fenerbahçe derbisinin ardından açıklamalarda bulundu.

"UTANMALARI OLSA BU GECE İSTİFA EDERLER''

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve yardımcısına çağrıda bulunan Serdal Adalı, "Oyun gayet zevkliydi ancak son dakika penaltısı maalesef yine hakemi konuşmaya mecbur bıraktı. Camia ve yönetim olarak VAR ile ilgili konuşmaktan sıkıldık. Saçma sapan bir hadise var ortada. Artık söylemekten de yoruldum. Bu MHK başkanı ve yardımcısı olan zat böyle devam ettikçe Türk futbolu ileri gidemez. Birazcık utanmaları varsa istifa ederler. Türk futbolunun yakasından düşün. Bu VAR hakemini atayan kimse… Türk futbolunun yakasından düşün!" dedi.

"FENERBAHÇE'NİN BUNA İHTİYACI YOK"

Fenerbahçe'nin penaltı kazanarak 3 puan almaya ihtiyacı olmadığını dile getiren Adalı, "Emek veriyoruz, para harcıyoruz; sonra bir hakem… Zaten 3-4 hafta önce bizi temizlediler. Fenerbahçe’nin buna ihtiyacı yok. Bu emeği nasıl gasp edersiniz. Fenerbahçe de emek verdi. 15 tane hakem yetiştiremiyor musunuz?" ifadelerini kullandı.

"ŞEREFLERİ VARSA BIRAKIR GİDERLER!"

Son olarak Riva'da hakemleri eğiten Portekizli hakem eğitmenlerine de seslenen Adalı, "Portekizli eğitmenler... Kimi eğitmiş ya! Lafa gelince koskoca camiayı mahkemeye vereceklermiş! Haydi versin göreyim! Onların da şerefi varsa bırakır giderler yarın sabah!" yorumunu yaptı.