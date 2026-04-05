Serdal Adalı\'nın hedefinde o isimler var: Biraz şerefleri varsa yarın sabah bırakıp giderler

Üye Girişi
Son Dakika Logo

Haberin Videosunu İzleyin
05.04.2026 23:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Haber Videosu

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Fenerbahçe derbisinin ardından açıklamalarda bulundu. Hakem kararlarına tepki gösteren Adalı, MHK Başkanı ve yardımcısı başta olmak üzere Riva'da hakemleri eğiten Portekizli hakem eğitmenlerini istifaya çağırdı. Adalı yaptığı açıklamada, ''Biraz şerefleri varsa yarın sabah bırakıp giderler'' dedi.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Süper Lig'in 28. haftasında 1-0 kaybedilen Fenerbahçe derbisinin ardından açıklamalarda bulundu.

"UTANMALARI OLSA BU GECE İSTİFA EDERLER''

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve yardımcısına çağrıda bulunan Serdal Adalı, "Oyun gayet zevkliydi ancak son dakika penaltısı maalesef yine hakemi konuşmaya mecbur bıraktı. Camia ve yönetim olarak VAR ile ilgili konuşmaktan sıkıldık. Saçma sapan bir hadise var ortada. Artık söylemekten de yoruldum. Bu MHK başkanı ve yardımcısı olan zat böyle devam ettikçe Türk futbolu ileri gidemez. Birazcık utanmaları varsa istifa ederler. Türk futbolunun yakasından düşün. Bu VAR hakemini atayan kimse… Türk futbolunun yakasından düşün!" dedi. 

"FENERBAHÇE'NİN BUNA İHTİYACI YOK"

Fenerbahçe'nin penaltı kazanarak 3 puan almaya ihtiyacı olmadığını dile getiren Adalı, "Emek veriyoruz, para harcıyoruz; sonra bir hakem… Zaten 3-4 hafta önce bizi temizlediler. Fenerbahçe’nin buna ihtiyacı yok. Bu emeği nasıl gasp edersiniz. Fenerbahçe de emek verdi. 15 tane hakem yetiştiremiyor musunuz?" ifadelerini kullandı. 

"ŞEREFLERİ VARSA BIRAKIR GİDERLER!"

Son olarak Riva'da hakemleri eğiten Portekizli hakem eğitmenlerine de seslenen Adalı, "Portekizli eğitmenler... Kimi eğitmiş ya! Lafa gelince koskoca camiayı mahkemeye vereceklermiş! Haydi versin göreyim! Onların da şerefi varsa bırakır giderler yarın sabah!" yorumunu yaptı. 

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Abdul Mecit el sabah Abdul Mecit el sabah:
    Ağlamana gerek yok adamlar hak etti kazandı penaltıda doğrudur 27 97 Yanıtla
    Ates null Ates null:
    Hadi be ordan.Kimler ağlıyor tüm Türkiye gördü.Penaltı dediğin şey hem topa midahale hemde dışarıda.Vara gitme zahmetinde bile bulunmadılar.Gelmiş çok bilşyomuş gibi konuşmuşsun. 5 0
    uğur aksakallı uğur aksakallı:
    penaltı değil o kesinde ne yaptıkta hakettik? 2 0
  • As81855655 As81855655:
    nedense yenildiklerinde, hep suçlu araniyor.pozusyon penaltı. hakemlerde yorumlayacaklardır. 15 64 Yanıtla
    nsgywyy8ry nsgywyy8ry:
    hakemler değil diyor 28 2
    uğur aksakallı uğur aksakallı:
    BEİNSPORT HARİÇ HEPSİ PENALTI DEĞİL DİYOR HABERİN OLSUN 0 0
  • Ayhan Karakuş Ayhan Karakuş:
    hakemleri eleştirirken Fenerbahçe’ye de toz kondurmuyor 61 9 Yanıtla
    uğur aksakallı uğur aksakallı:
    DEMİ 2-3 HAFTA EVVEL GS MAÇINDAN SONRA YANGIN YERİ İDİ.BU ARADA SERGEN HOCA MAÇTAN SONRA NE DEDİ?ZORTTTT 0 0
  • 16bjk Özgür 16bjk Özgür:
    Başkan,sen bu işi yapamıyorsun,hoca da yetersiz sene sonunda hoca ile beraber giderseniz çok daha hayırlı olur 30 37 Yanıtla
  • Melik Boral Melik Boral:
    varsa bırakır 14 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2026 12:37:35. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.