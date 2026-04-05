Domenico Tedesco'dan Marco Asensio açıklaması
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Domenico Tedesco'dan Marco Asensio açıklaması

Haberin Videosunu İzleyin
05.04.2026 23:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Haber Videosu

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Beşiktaş derbisi sonrası açıklamalar yaptı. Sakatlık yaşayarak oyuna devam edemeyen Marco Asensio'nun durumunu açıklayan Tedesco, ''Asensio çıkmak zorunda kaldı. Devre arasında onunla konuşamadım. Kendisi daha ileri kontroller için hastaneye gitti. Şu anda ödem var. 2-3 gün sonra durumu belli olacak'' ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Süper Lig'in 28. haftasında sakatlanan Beşiktaş derbisi sonrası açıklamalarda bulundu.

"KENDİMİ İYİ VE RAHATLAMIŞ HİSSEDİYORUM"

Maç sonundaki sevinci hakkında konuşan Domenico Tedesco, "Kendimi iyi ve rahatlamış hissediyorum. İçeride kendi içimde sevinmek istedim, sonra taraftara ve oyunculara saygıdan ötürü dışarı çıkıp sevindim." dedi. 

"TAKIMIN PERFORMANSINDAN MUTLUYUM"

Takımının performansını yorumlayan genç hoca, "Oynamış olduğumuz Gaziantep maçından sorna takıma birkaç gün izin verdik. Sezonun oraya kadar olan periyodu zorlu geçmişti. Montella ile de konuşup oyuncuların 2 gün izin yapmalarını istemiştim, milli takıma dinlenmiş katılsınlar diye. Son maçlarda problem olan şeylerin üzerinde durduk. Ortaları engellemek, ceza sahası içinde hata yapmamak. Ortaları engellemek için canavar gibiydik, Nelson, Archie, Levent. Jayden da adam adama markajı iyi şekilde yaptı. Takımın performansından mutluyum." ifadelerini kullandı.

''MARCO ASENSIO HASTANEYE GİTTİ''

Derbinin ilk yarısında sakatlık yaşayan Marco Asensio'nun son durumu hakkında konuşan Tedesco, "Maç içerisinde pozisyonda yerde kaldı Asensio. Sonra içeri girdi denemek için. Çıkmak zorunda kaldı. Devre arasında onunla konuşamadım. Kendisi daha ileri kontroller için hastaneye gitti. Şu anda ödem var. 2-3 gün sonra durumu belli olacak. İkinci MR çekildikten sonra birazcık daha net izlenimimiz olacak.'' sözlerini sarf etti. 

PENALTI KARARI İÇİN YORUMU

Uzatma anlarında kazandıkları penaltı hakkında yorum yapan İtalyan hoca, "Hakemlerle bir problem yaşamıyorum. Sarı kart gördüğüm pozisyonda, Cerny sahanın dışındaydı, düşeceğini hissettiğim için tuttum. Bu yüzden sarı kart gördüm. Bunu kabul etmem gerekiyor. Yapacak bir şey yok. Galip gelmek için penaltıya ihtiyacımız yoktu. Çok net pozisyonlar ürettik. Daha ilk dakikada Nene 5 metreden kaçırdık. Kaleciyle çok fazla karşı karşıya kaldık. Normalde bu pozisyonlardan sonra penaltıya ihtiyaç kalmazdı. Çok iyi bir performans sergiledik. Son haftalara bakınca Beşiktaş ve Trabzonspor ligin tepesindeki takımlar. Beşiktaş, Galatasaray dışında her maçı kazandı, özgüveni yüksek bir takım. İyi bir dönemdeydiler. 3 puan için mutluyuz. Penaltı için bir şey söyleyemem. Hakem düdüğü çaldıktan sonra ben bu kararı yargılayamam." değerlendirmesini yaptı. 

ANDERSON TALISCA İÇİN AÇIKLAMA

Son olarak uzun bir aranın ardından sahalara geri dönen Talisca hakkında da yorum yapan başarılı teknik adam, "Talisca iyi oynadı. 60 civarı biraz gücü azalmıştı. Sidiki Cherif oyuna girerse daha çok güç katar diye hissettim. O sırada savunma arkası koşular gerekiyordu, tıpkı penaltı pozisyonu gibi. Hem baskıda hem arkaya koşularda faydalı olacaktı. Uduokhai'yi de ikili mücadelelere sokmak istedik. Hem taktiksel hem de Talisca'nın gücü nedeniyle değişiklik yaptık. Kendisi sakatlıktan çıktı." şeklinde konuştu. 

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Recep Yaşakan Recep Yaşakan:
    Hakem Türk futbola damga vurdu penaltı olmayan penaltı verildi bu maç Kural hatasıyla iptal olması lazım acilen 1 metre çizgi dışında nasıl penaltı müdahale yok 0 1 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eskort siteleri üzerinden kadın pazarlayanlara operasyon 9 kişi tutuklandı Eskort siteleri üzerinden kadın pazarlayanlara operasyon! 9 kişi tutuklandı
Rojin Kabaiş’in babası: Bakan Gürlek “Gerekeni yapacağız“ dedi Rojin Kabaiş'in babası: Bakan Gürlek "Gerekeni yapacağız" dedi
Parktan topladıkları bitki az kalsın minik çocuğun canına mal oluyordu Parktan topladıkları bitki az kalsın minik çocuğun canına mal oluyordu
Cezaevinden kaçan e-sporcuyu hiç hesaplamadığı bir detay yakalattı Bir zamanlar servet kazanıyordu Cezaevinden kaçan e-sporcuyu hiç hesaplamadığı bir detay yakalattı! Bir zamanlar servet kazanıyordu
CHP, Özkan Yalım’ı kesin ihraç istemiyle disipline sevk etti CHP, Özkan Yalım'ı kesin ihraç istemiyle disipline sevk etti
Sırbistan’da TürkAkım boru hattı yakınlarında patlayıcı madde bulundu Sırbistan'da TürkAkım boru hattı yakınlarında patlayıcı madde bulundu
Trump’tan dünyayı şoke eden küfürlü tehdit: O Hürmüz Boğazı’nı açın... Trump'tan dünyayı şoke eden küfürlü tehdit: O Hürmüz Boğazı'nı açın...
Tedavisi hastanede süren Lucescu’dan kötü haber Tedavisi hastanede süren Lucescu'dan kötü haber
Bakan Fidan, Suriye’ye gitti Bakan Fidan, Suriye'ye gitti
Trabzonspor’dan açıklama: Abdülkerim Bardakcı futbolcumuzu provoke etti Trabzonspor'dan açıklama: Abdülkerim Bardakcı futbolcumuzu provoke etti
Sergen Yalçın’dan El Bilal Toure kararı Sergen Yalçın'dan El Bilal Toure kararı
Fenerbahçe’de Beşiktaş derbisi öncesi büyük sürpriz Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi öncesi büyük sürpriz
Sinan Burhan Hadise için kullandığı sözlere açıklık getirdi: Kadınlara en büyük hakaret budur Sinan Burhan Hadise için kullandığı sözlere açıklık getirdi: Kadınlara en büyük hakaret budur

11:27
Trump’tan Taliban’a çağrı: 7 milyar dolarlık silahları geri verin
Trump'tan Taliban'a çağrı: 7 milyar dolarlık silahları geri verin
11:17
İslam Memiş, altın için rakam verip uyardı: Sakın bu hatayı yapmayın
İslam Memiş, altın için rakam verip uyardı: Sakın bu hatayı yapmayın
10:50
Ateşkes konuşulurken İran’ın kritik ismi öldürüldü
Ateşkes konuşulurken İran'ın kritik ismi öldürüldü
10:49
Okan Buruk’tan beklenen Icardi kararı geldi Göztepe maçında...
Okan Buruk'tan beklenen Icardi kararı geldi! Göztepe maçında...
10:43
Rıdvan Dilmen’den çok konuşulacak şampiyonluk kehaneti
Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak şampiyonluk kehaneti
10:42
Kayıp tam 100 milyon TL Gözlerini kırpmadan benzin döküp yaktılar
Kayıp tam 100 milyon TL! Gözlerini kırpmadan benzin döküp yaktılar
10:32
En düşük emekli maaşı yükseliyor: İşte konuşulan rakam
En düşük emekli maaşı yükseliyor: İşte konuşulan rakam
10:11
İran ve ABD’ye 2 aşamalı ateşkes planı sunuldu Kabul edilirse Hürmüz Boğazı açılacak
İran ve ABD'ye 2 aşamalı ateşkes planı sunuldu! Kabul edilirse Hürmüz Boğazı açılacak
09:48
ABD ve İran 45 günlük ateşkesi görüşüyor Çarpıcı Türkiye detayı
ABD ve İran 45 günlük ateşkesi görüşüyor! Çarpıcı Türkiye detayı
09:07
Akaryakıta tarihi zam kesinleşti Araç sahipleri depoları doldurun
Akaryakıta tarihi zam kesinleşti! Araç sahipleri depoları doldurun
09:05
Savaştan bu yana bir ilk Dünya 2 gemiyi adım adım takip ediyor
Savaştan bu yana bir ilk! Dünya 2 gemiyi adım adım takip ediyor
08:54
Mircea Lucescu’nun beyin ölümü gerçekleşti iddiası
Mircea Lucescu’nun beyin ölümü gerçekleşti iddiası
08:30
SGK’dan büyük temizlik Sigortası ve emekliliği iptal edilenlerin sayısı hayli fazla
SGK'dan büyük temizlik! Sigortası ve emekliliği iptal edilenlerin sayısı hayli fazla
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2026 11:52:06. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.