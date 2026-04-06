Savaştan kaçmıyorlar! Kamyon kasasına binip gittikleri yer herkesi şaşırttı

06.04.2026 20:22
Artvin’in Hopa ilçesinde oynanan amatör futbol karşılaşması öncesinde taraftarların kamyon kasasında stadyuma gitmesi renkli ve ilginç görüntüler oluşturdu.

TFF 3. Lig karşılaşmasında Artvin Hopaspor, sahasında ağırladığı Amasyaspor FK’yı 4-1'lik farklı bir skorla mağlup etmeyi başardı. 

MAÇA KAMYON KASASINDA GİTTİLER

Karşılaşma öncesinde taraftarların kamyon kasasında stadyuma gitmesi ise ilginç görüntülere sahne oldu. Maç öncesi takımlarını desteklemek isteyen çok sayıda taraftar, cadde ve sokaklarda bir araya geldi. Bazı taraftarların bir kamyonun kasasına binerek marşlar ve tezahüratlar eşliğinde stadyuma gitmesi dikkat çekti.

Yağışlı havaya aldırış etmeyen taraftarlar, ellerindeki bayraklarla takımlarına destek verirken, ortaya çıkan görüntüler çevredeki vatandaşların da ilgisini çekti. Kamyon kasasında yapılan bu yolculuk, amatör futbolun coşkusunu ve taraftar bağlılığını bir kez daha gözler önüne serdi. Maç öncesinde yaşanan bu anlar, vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla görüntülenerek sosyal medyada paylaşıldı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • hr666k52wp hr666k52wp:
    haber başlığı tuhaf olmuş :) 3 0 Yanıtla
  • tuncay sak tuncay sak:
    amatör takım maçları efsane.başarılar 1 0 Yanıtla
  • Murat Avci Murat Avci:
    yasak olan bir iş yapmıslar.. 1 0 Yanıtla
  • Yaman Auto Yaman Auto:
    son dakika : editörünü çok aradın mı ? 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
