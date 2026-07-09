Fethiye\'de "Dağlar ve Denizler Yeşeriyor" sergisine yoğun ilgi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Türkiye ile Çin arasındaki diplomatik ilişkilerin 55. yıl dönümü kapsamında düzenlenen "Dağlar ve Denizler Yeşeriyor: Fethiye Kültürel Değişim" fotoğraf sergisi düzenlendi. İki ülke arasındaki dostluk ve kültürel etkileşimi sanat aracılığıyla yansıtan sergi, yoğun katılımla açıldı.

Fethiye Belediyesi Özer Olgun Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Dağlar ve Denizler Yeşeriyor: Fethiye Kültürel Değişim" fotoğraf sergisi, Türkiye ile Çin Halk Cumhuriyeti arasındaki diplomatik ilişkilerin 55. yıl dönümüne anlam kattı.

Serginin açılışına Çin Halk Cumhuriyeti'nin Türkiye Büyükelçisi Jiang Xuebin, diplomatik heyet temsilcileri, belediye birim müdürleri, oda başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılışta konuşan Fethiye Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği (FEFSAD) üyesi Filiz Erdoğan, fotoğraf sanatının farklı kültürleri bir araya getiren evrensel bir dil olduğuna dikkat çekti. Erdoğan, "Aynı gökyüzüne bakan, farklı coğrafyalarda yaşayan insanların duygularını tek bir karede buluşturuyoruz. Bu sergi, Türkiye ve Çin arasında sanat aracılığıyla kurulan gönül köprülerinin güzel bir yansımasıdır" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından davetliler açılış kokteyline katıldı. Daha sonra sergiyi gezen katılımcılar, Türkiye ve Çin'in doğal güzellikleri ile kültürel zenginliklerini yansıtan fotoğraf eserlerini ilgiyle inceledi. - MUĞLA