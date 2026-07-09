Fethiye'de "Dağlar ve Denizler Yeşeriyor" sergisine yoğun ilgi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fethiye'de "Dağlar ve Denizler Yeşeriyor" sergisine yoğun ilgi

Fethiye\'de "Dağlar ve Denizler Yeşeriyor" sergisine yoğun ilgi
09.07.2026 15:15  Güncelleme: 15:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, Türkiye ile Çin arasındaki diplomatik ilişkilerin 55. yıl dönümü kapsamında 'Dağlar ve Denizler Yeşeriyor: Fethiye Kültürel Değişim' fotoğraf sergisi düzenlendi. Sergiye Çin'in Türkiye Büyükelçisi Jiang Xuebin de katıldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Türkiye ile Çin arasındaki diplomatik ilişkilerin 55. yıl dönümü kapsamında düzenlenen "Dağlar ve Denizler Yeşeriyor: Fethiye Kültürel Değişim" fotoğraf sergisi düzenlendi. İki ülke arasındaki dostluk ve kültürel etkileşimi sanat aracılığıyla yansıtan sergi, yoğun katılımla açıldı.

Fethiye Belediyesi Özer Olgun Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Dağlar ve Denizler Yeşeriyor: Fethiye Kültürel Değişim" fotoğraf sergisi, Türkiye ile Çin Halk Cumhuriyeti arasındaki diplomatik ilişkilerin 55. yıl dönümüne anlam kattı.

Serginin açılışına Çin Halk Cumhuriyeti'nin Türkiye Büyükelçisi Jiang Xuebin, diplomatik heyet temsilcileri, belediye birim müdürleri, oda başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılışta konuşan Fethiye Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği (FEFSAD) üyesi Filiz Erdoğan, fotoğraf sanatının farklı kültürleri bir araya getiren evrensel bir dil olduğuna dikkat çekti. Erdoğan, "Aynı gökyüzüne bakan, farklı coğrafyalarda yaşayan insanların duygularını tek bir karede buluşturuyoruz. Bu sergi, Türkiye ve Çin arasında sanat aracılığıyla kurulan gönül köprülerinin güzel bir yansımasıdır" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından davetliler açılış kokteyline katıldı. Daha sonra sergiyi gezen katılımcılar, Türkiye ve Çin'in doğal güzellikleri ile kültürel zenginliklerini yansıtan fotoğraf eserlerini ilgiyle inceledi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Çin Halk Cumhuriyeti, Kültür Sanat, Diplomasi, Etkinlik, Türkiye, Fethiye, Kültür, Muğla, Sanat, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Fethiye'de 'Dağlar ve Denizler Yeşeriyor' sergisine yoğun ilgi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tartıştığı kişinin üzerine aracı sürüp kapıya sıkıştırdı: O anlar kameraya yansıdı Tartıştığı kişinin üzerine aracı sürüp kapıya sıkıştırdı: O anlar kameraya yansıdı
Almanya’da 15 hastasını öldüren doktora ömür boyu hapis cezası Almanya'da 15 hastasını öldüren doktora ömür boyu hapis cezası
Yaşlı adam 1 milyon TL dolandırılmaktan son anda kurtarıldı Yaşlı adam 1 milyon TL dolandırılmaktan son anda kurtarıldı
Erdoğan’dan NATO liderlerine imzalı kitap hediyesi Erdoğan'dan NATO liderlerine imzalı kitap hediyesi
Pakistan, kaybolan kargo uçağının enkazının bulunduğunu duyurdu Pakistan, kaybolan kargo uçağının enkazının bulunduğunu duyurdu
Mardin’de boğazına şeker kaçan 2 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi Mardin'de boğazına şeker kaçan 2 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi

16:24
Bir bakan bir daha baktı Melisa Aslı Pamuk’tan iddialı seçim
Bir bakan bir daha baktı! Melisa Aslı Pamuk'tan iddialı seçim
14:57
NATO Zirvesi’nde Mehteran’ı övdü, baskı yüzünden sildi: Mehter bando değildi, bir silahtı
NATO Zirvesi'nde Mehteran'ı övdü, baskı yüzünden sildi: Mehter bando değildi, bir silahtı
14:37
Erdoğan’ın hediyesi Avrupa’da gündem oldu Meloni’nin kararı dikkat çekti
Erdoğan'ın hediyesi Avrupa'da gündem oldu! Meloni'nin kararı dikkat çekti
14:34
Fikstür çekildi: Süper Lig’de derbi haftaları belli oldu
Fikstür çekildi: Süper Lig'de derbi haftaları belli oldu
14:23
Pentagon’un 3 katı büyüklüğünde Ay Yıldız Karargahı’ndan ilk görüntüler
Pentagon'un 3 katı büyüklüğünde! Ay Yıldız Karargahı'ndan ilk görüntüler
14:16
Hepsi market rafından çıktı Son kullanma tarihinin üstünden seneler geçmiş
Hepsi market rafından çıktı! Son kullanma tarihinin üstünden seneler geçmiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2026 16:51:09. #7.12#
SON DAKİKA: Fethiye'de "Dağlar ve Denizler Yeşeriyor" sergisine yoğun ilgi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.