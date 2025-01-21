Fırat Üniversitesi'nde Öğrencilere Moral İkramı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Fırat Üniversitesi'nde Öğrencilere Moral İkramı

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Sınav haftasında öğrenciler için düzenlenen etkinlikte 50 çeşit lezzet sunuldu, moral verildi.

21.01.2025 11:19
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Fırat Üniversitesinden Türkiye'ye örnek etkinlik: Sınav haftasında 50 çeşit lezzet, öğrencilere moral oldu

ELAZIĞ - Fırat Üniversitesi Kadın Kolları, sınav haftasında öğrencilere moral ve motivasyon sağlamak amacıyla geleneksel yemek ve pasta ikramlarını bu yıl da sürdürdü. Kadın akademisyenler ve eşlerinin hazırladığı yaklaşık 50 çeşit lezzet, üniversite kütüphanesinde ders çalışan öğrencilere sunuldu. Etkinlik, öğrenciler tarafından büyük bir memnuniyetle karşılanırken, ev sıcaklığını hissettiren bu destek final haftasına moral kattı.

FÜ Kadınlar Kolu Öğrenci Destek Birimi, öğrencilerin sınav haftasında moral ve motivasyonunu artırmak amacıyla geleneksel hale getirdiği yemek ve pasta ikramlarını bu yıl da sürdürdü. Kadın Kolları Başkanı Hülya Göktaş liderliğinde, kadın akademisyenler ve akademisyenlerin eşleri tarafından hazırlanan, Elazığ yöresine ait lezzetler başta olmak üzere yaklaşık 50 çeşit yemek, üniversite kütüphanesinde ders çalışan öğrencilere sunuldu. Bu yıl dördüncüsü düzenlenen ve final haftasında öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılanan etkinlik, hem onların karnını doyurdu hem de ailelerinden uzak kalan gençlere ev sıcaklığını hissettirdi. Öğrencilerle bir araya gelerek sohbet eden FÜ Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, emeği geçenlere teşekkür etti.

Son dört yıldır geleneksel hale gelen bu etkinliği anlamlı bulduklarını ve etkinliğin sınav dönemindeki öğrencilere büyük moral olduğunu ifade eden Rektör Prof. Dr. Göktaş, "Özellikle son dört yıldır artık üniversitemizde geleneksel hale gelen öğrencilerimizin final döneminde sınavlara moral ve motivasyonla hazırlanmaları için üniversitemiz kadın kolları tarafından evlerle yemek, pasta ve börekler hazırlayarak öğrencilerimize katkıda bulunuyorlar. Her şeyden önce üniversitemiz kadın kollarına teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca öğrencilerimize de finallerde başarılar diliyorum. Yine öğrencilerimiz de büyük bir ilgi gösteriyorlar. Bir çok öğrencimiz uzun süre ailesinden ayrı kalmakta. Dolayısıyla ev yemeklerini, annelerinin pastalarını, böreklerini, keklerini özlüyorlar. Bu vesileyle kadın kolları bu öğrencilerimize dokunduğu için tekraren onlara teşekkür ediyorum" dedi.

Etkinliğe katılan öğrenciler de duydukları memnuniyeti dile getirdi. Elektrik-Elektronik Mühendisliği öğrencisi Ahmed Eltayeb, "Kütüphanede ders çalışıyordum. Sonrasında masaları gördüm ve ne olduğunu anlayamadım. Üniversite kadın kollarının bizlere lezzetli yemekler getirdiğini öğrendim. Tam istediğimiz ve ihtiyacımız olduğu zamanda yaptılar. Bu arada bayağı da açtık, iyi geldi. Teşekkür ederiz" diye konuştu.

Yazılım mühendisliği öğrencisi Melda Eğri ise "Final haftasındayız, ben de buraya ders çalışmaya geldim. Kadın kollarının bizim için yaptığı etkinlik çok hoşumuza gidiyor. Karnımızı doyuruyoruz, teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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