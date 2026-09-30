Fotosel İngiltere\'de En İyi İz Bırakan Film ödülünü aldı, yönetmen vize alamadı

Yönetmen Mücahit Baydaş'ın imzası taşıyan "Fotosel" kısa filmi, İngiltere'deki I Will Tell Uluslararası Film Festivali'nde "En İyi İz Bırakan Film" ödülünü Türkiye'ye kazandırdı.

Yönetmenliğini Mücahit Baydaş'ın üstlendiği ve eğitimde fırsat eşitliği konusunu işleyen "Fotosel" adlı kısa film, İngiltere'de düzenlenen 20. I Will Tell Uluslararası Film Festivali'nde ödül kazandı. 146 ülkeden bin filmin başvuru yaptığı organizasyonda finale kalarak ilk 5 film arasında yer alan yapım, değerlendirmeler sonucunda "En İyi İz Bırakan Film" kategorisinde birinci seçildi. Yaklaşık iki aylık bir çalışma sürecinin ardından 2025 yılı sonunda tamamlanan filmin senaryosu İbrahim Polat ve Mücahit Baydaş tarafından kaleme alındı. Yapımcılığını Oktay Aydın'ın üstlendiği ve Hakan Karabulut'un desteklediği film, çocukların eğitim imkanlarına eşit şartlarda erişim sağlama mücadelesini konu alıyor. Uluslararası festival yolculuğuna İngiltere ile başlayan ve festival yolculuğu kesintisiz devam eden "Fotosel" filminin, önümüzdeki günlerde dünya genelindeki farklı uluslararası film festivallerinde de Türkiye'yi temsil etmeyi sürdüreceği bildirildi.

"Çok güzel bir başarı elde ettik"

Filmin yapım sürecini ve uluslararası başarıya uzanan yolculuğunu değerlendiren Yönetmen Mücahit Baydaş, "Fotosel filmimizi 2025 yılının sonlarına doğru tamamladık ve yaklaşık iki ay süren bir emeğin ardından nihayete erdirdik. Senaryosunu İbrahim Polat'la birlikte yazdığımız filmimizi, yapımcımız Oktay Aydın ve Hakan Karabulut'un destekleri ile festivallere gönderdik. Aslında ilk olarak ülkemizdeki bir festival için planladığımız yapımımızda eğitimde eşitsizlik ve çocukların aynı şartlarda eğitime erişememesi konusunu işledik. Nihayetinde 20 yıldır düzenlenen İngiltere'deki I Will Tell Uluslararası Film Festivali'nden güzel bir haber geldi. 146 ülkeden bin filmin başvurduğu bu prestijli organizasyonda ilk beşe girerek harika bir başarı elde ettik ve 'En İyi İz Bırakan Film' ödülüne layık görüldük" dedi.

"Buruk bir sevinç ama büyük bir gurur yaşıyoruz"

Resmi davetiyeye rağmen yaşanan vize engeline ve kazandıkları gurura değinen Baydaş, "Festival tarafından bize resmi, mühürlü ve imzalı davetiye gönderilmiş olmasına rağmen İngiltere hükümeti maalesef vize vermedi. Bu nedenle ben senarist ve yönetmen olarak festivale katılamadım, törende ülkemizi sadece yapımcımız Oktay Aydın temsil edebildi ve ödülümüzü teslim aldı. İngiltere'ye gidip ödülü o festival ortamında bizzat alamamanın buruk sevinç ve üzüntüsünü yaşamış olsak da 146 ülke arasından sıyrılarak bu ödülü ülkemize kazandırmak bizlere ayrı bir mutluluk veriyor. Filmin festival süreci devam ediyor ve yeni haberler bekliyoruz. Bu süreçte emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.