Fransız çağdaş sirk grubu Entre Nous, İzmir'de gösteri sundu - Son Dakika
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Fransız çağdaş sirk grubu Entre Nous, İzmir'de gösteri sundu

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Fransız çağdaş sirk grubu Entre Nous, İzmir\'de gösteri sundu
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Akrobasi, dans, tiyatro ve canlı müziği bir araya getiren Fransız Entre Nous Grubu, İzmir'de gösteri gerçekleştirdi.

Akrobasi, dans, tiyatro ve canlı müziği bir araya getiren Fransız Entre Nous Grubu, İzmir'de gösteri gerçekleştirdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile İzmir Fransız Kültür Merkezi işbirliğinde Gündoğdu Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte, Fransız Entre Nous Grubu sirk gösterisi yaptı.

İnsanlar arasındaki karşılaşmaları ve kurulan bağları odağına alan sirk gösterilerinde Entre Nous, 4 kişilik ekibiyle, meydanda toplanan çok sayıda kişiye unutulmaz bir akşam yaşattı.

Sirk kurucusu ve gösteri ekibinde yer alan Mattias Plaul, AA muhabirine, çağdaş sirk alanında çalıştıklarını ve özel bir teknikleri olduğunu söyledi.

Türkiye'ye ekip olarak ilk kez geldiklerini anlatan Plaul, Ankara ve İstanbul'da da gösteri yapacaklarını, seyircilerin kendilerine gösterdiği ilgiden memnun olduklarını belirterek, "Sirk izleyen bir seyirci değildi. Seyirciler biraz başlarda çekingenlerdi ama kesinlikle sirk izleyen, takip eden bir seyirci kitlesi yoktu. Çok eğlendiklerini gördüm." dedi.

İzmir Fransız Kültür Merkezi Müdürü Stanislas Pierret de etkinliğin çok güzel geçtiğini vurgulayarak, "Gösteriye her yaş grubundan ilgi vardı. 10 yıldır gerçekleşen bir gösteri. Sirk, akrobasi ve müzik var. Umarım bu gösteri çok başarılı olur ve tüm Türkiye'de gösteri sunar." diye konuştu.

Kaynak: AA
Kültür SanatFransızKültürİzmirSanatSon Dakika

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