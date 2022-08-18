"FUAD" filmi Bosna Hersek'te tanıtıldı

"FUAD" isimli uzun metraj Türk filmi, Saraybosna Yunus Emre Enstitüsünde (YEE) tanıtıldı.

Emre Kızılırmak ve Tuvana Türkay'ın başrollerin paylaştığı film, beş yaşındayken babasının annesini öldürdüğüne şahit olan Fuad'ın, büyüdüğünde polis oluşunu ve kadına şiddet uygulayan suçlulara karşı sert davranması sonucu doğduğu Ardahan'ın İkizdere köyüne sürülüşünü konu alıyor.

YEE sinema salonunda düzenlenen etkinlikte filmin gösteriminin ardından oyuncu Emre Kızılırmak ile söyleşi düzenlendi.

Kızılırmak, burada yaptığı konuşmada, "Filmimiz, birkaç festival dolaştı. Daha satışı gerçekleşmeden böyle bir jest yapmak istedim. Saraybosna YEE ve TRT'nin katkılarıyla böyle bir etkinliğin düzenlenmesi benim için çok anlamlı çünkü burada gönüllü olarak Türkçeyi öğrenmek isteyen çok sayıda insan var. Onlara sadece dilimizi, cümleleri nasıl kurduğumuzu değil, kültürümüzü ve filmlerimizi de yansıtabilmemiz gerekiyor." diye konuştu.

Filmin senaryosu gerçek hikayelerden esinlenerek hazırlandı

Türkçe öğrenmek isteyenlere, Türk filmlerinin izletilmesinin kültürler arası etkileşimi artıracağını anlatan Kızılırmak, etkinliğin de buna istinaden düzenlendiğini vurguladı.

Kızılırmak, "Filmle ilgili söylenecek çok şey var. Benim yapımcılığını yaptığım ilk film. Aynı zamanda başrolünde de oynadım. Senaryosunu ve yönetmenliğini Erdal Rahmi Hanay üstlendi. Birbirinden değerli isimler filmimizi hayata geçirebilmek için canla başla çalıştı. Ardahan'da kışın çektiğimiz filmin gerçek hikayelerden esinlenerek hazırlanan bir senaryosu var." dedi.

Ortaya "iyi bir film" çıkardıkları için mutlu olduğunun altını çizen Kızılırmak, Bosna Hersek'te 12 Ağustos'ta başlayan ve yarın sona erecek 28'incisi düzenlenen Saraybosna Film Festivali'ne resmi olarak katılmasalar da alanda insanlarla tanışıp, filmin tanıtımını yaptıklarını ifade etti.