"FUAD" filmi Bosna Hersek'te tanıtıldı - Son Dakika
Üye Girişi

"FUAD" filmi Bosna Hersek'te tanıtıldı

18.08.2022 20:22
"FUAD" filmi Bosna Hersek'te tanıtıldı

"FUAD" isimli uzun metraj Türk filmi, Saraybosna Yunus Emre Enstitüsünde (YEE) tanıtıldı.

"FUAD" isimli uzun metraj Türk filmi, Saraybosna Yunus Emre Enstitüsünde (YEE) tanıtıldı.

Emre Kızılırmak ve Tuvana Türkay'ın başrollerin paylaştığı film, beş yaşındayken babasının annesini öldürdüğüne şahit olan Fuad'ın, büyüdüğünde polis oluşunu ve kadına şiddet uygulayan suçlulara karşı sert davranması sonucu doğduğu Ardahan'ın İkizdere köyüne sürülüşünü konu alıyor.

YEE sinema salonunda düzenlenen etkinlikte filmin gösteriminin ardından oyuncu Emre Kızılırmak ile söyleşi düzenlendi.

Kızılırmak, burada yaptığı konuşmada, "Filmimiz, birkaç festival dolaştı. Daha satışı gerçekleşmeden böyle bir jest yapmak istedim. Saraybosna YEE ve TRT'nin katkılarıyla böyle bir etkinliğin düzenlenmesi benim için çok anlamlı çünkü burada gönüllü olarak Türkçeyi öğrenmek isteyen çok sayıda insan var. Onlara sadece dilimizi, cümleleri nasıl kurduğumuzu değil, kültürümüzü ve filmlerimizi de yansıtabilmemiz gerekiyor." diye konuştu.

Filmin senaryosu gerçek hikayelerden esinlenerek hazırlandı

Türkçe öğrenmek isteyenlere, Türk filmlerinin izletilmesinin kültürler arası etkileşimi artıracağını anlatan Kızılırmak, etkinliğin de buna istinaden düzenlendiğini vurguladı.

Kızılırmak, "Filmle ilgili söylenecek çok şey var. Benim yapımcılığını yaptığım ilk film. Aynı zamanda başrolünde de oynadım. Senaryosunu ve yönetmenliğini Erdal Rahmi Hanay üstlendi. Birbirinden değerli isimler filmimizi hayata geçirebilmek için canla başla çalıştı. Ardahan'da kışın çektiğimiz filmin gerçek hikayelerden esinlenerek hazırlanan bir senaryosu var." dedi.

Ortaya "iyi bir film" çıkardıkları için mutlu olduğunun altını çizen Kızılırmak, Bosna Hersek'te 12 Ağustos'ta başlayan ve yarın sona erecek 28'incisi düzenlenen Saraybosna Film Festivali'ne resmi olarak katılmasalar da alanda insanlarla tanışıp, filmin tanıtımını yaptıklarını ifade etti.

YORUMLAR
500
Sivrice Kaymakamı Vural'a veda yemeği düzenlendi Sivrice Kaymakamı Vural'a veda yemeği düzenlendi Bosna Hersek Yüksek Temsilcisi seçim yasası iddialarına karşı öfkesine hakim olamadı Bosna Hersek Yüksek Temsilcisi seçim yasası iddialarına karşı öfkesine hakim olamadı
Kaynak: AA

Yunus Emre, Saraybosna, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat 'FUAD' filmi Bosna Hersek'te tanıtıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:06 Adana Demirspor, Rus santrfor Artem Dzyuba'yı kadrosuna dahil etti
19:52 Oyuncu Beren Saat, son fotoğrafındaki detayla hayranlarını endişelendirdi
19:35 Arda Güler için teklifler Fenerbahçe'ye değil Gençlerbirliği'ne yapılıyor! İşte sözleşmede yer alan kritik detay
19:21 Trabzonspor, Faslı futbolcu Montasser Lahtimi'yi kadrosuna kattı!
18:19 Anlaşma imzalandı! Ukrayna'da tahrip olan altyapının tekrar inşası Türkiye'ye emanet
18:01 Göztepe'nin devir işlemlerinde sona gelindi! Türk futbolundaki ilk yabancı yatırımcı Rasmus Ankersen olacak
17:51 2 yaşındaki çocuğun "ayaklar" kelimesi hayat kurtardı! Alzheimer hastası kadın günler sonra bulundu
17:17 TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin basın toplantısında yaptığı hareket siyah-beyazlı taraftarları sinirlendirdi
17:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenski ve Guterres görüşmesi sona erdi!
16:39 Galatasaray dünyaca ünlü golcüyü transfer ediyor! Mauro Icardi'nin menajeri ve aynı zamanda eşi olan Wanda Nara, İstanbul'a geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2022 20:22:39. #1.13#
SON DAKİKA: "FUAD" filmi Bosna Hersek'te tanıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement