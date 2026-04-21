Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fuat Başar'ın Sanat Sergisi Açıldı

21.04.2026 16:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kültür Bakanı Ersoy, Fuat Başar'ın 'Fuadname Hat ve Ebru Sergisi'ni açıkladı; kültürel mirasa vurgu yaptı.

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanı Kültür Sanat Büyük Ödülü sahibi hattat ve ebru sanatçısı Fuat Başar'ın 'Fuadname Hat ve Ebru Sergisi'nin açılışını yaptı.

Bakan Ersoy, Ankara Resim ve Heykel Müzesi Türk Ocağı Salonu'ndaki sergide yer alan eserleri inceleyip, Fuat Başar'ın yarım asırlık sanat birikimini yansıtan çalışmaları hakkında bilgi aldı. Bakan Ersoy, hat ve ebru sanatının geleneksel Türk sanatları içerisindeki önemine dikkat çekerek, bu tür sergilerin kültürel mirasın yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması açısından büyük değer taşıdığını söyledi. Ersoy, sergide yer alan eserlerin, klasik hat sanatının zarafetini ve ebru sanatının estetik derinliğini yansıttığını belirtti. Fuadname'nin, Fuat Başar'ın 50 yıllık sanat bilgi ve birikimine; hat ve ebruda akseden duygu ve düşünce dünyasına açılmış pencere olduğunu söyleyen Ersoy, "Merhum Mahmud Bedreddin Yazır ustamızın 'Kalem Güzeli' eserinden etkilenerek çıkılan, kelimenin tam anlamıyla sahaftan sanata aşkla, kararlılıkla, inançla yürünmüş olan bir yolun menzilleri burada sanatseverlerle buluşmaktadır. Bu eserlerinin yanında Fuat Başar dendiğinde; Japon İmparatoru, Malezya Başkanı, Suudi Arabistan Kralı ve daha birçok devlet adamının tuğralarını çekmiş çok özel bir sanat otoritesinden bahsettiğimizin bilinmesi gerektiğini özellikle vurgulamak isterim. 2009 yılında hem 'Yaşayan İnsan Hazinesi' olarak hem de 'Cumhurbaşkanı Kültür Sanat Büyük Ödülü' ile taltif edilmiş olan Sayın Hocamızın yetiştirdiği ebruzen ve hattatlar da bugün ulusal ve uluslararası alanda kendini ispat etmiş bir silsileyi teşkil etmektedirler. Sayın Başar, öncülük ettiği bu sergide öğrencilerinin de eserlerine yer vermekle sanat geleneğimizin ustadan çırağa, seleften halefe sürekliliğini en nadide şekilde gözler önüne sermiş; ziyaretçilerini çok özel ve anlamlı bir koleksiyonla buluşturmuş oluyor" diye konuştu.

Bakan Ersoy, "Sayın Fuat Başar'ın tıp tahsilini yarıda bırakarak sanatı hayatının merkezine yerleştirdiğini düşünmek, hat ve ebrunun yanına şiiri de ekleyerek geniş bir sanat sahasında geldiği istisnai noktayı görmek ve bütün bunların yanında bir de icazet verdiği nesillerin başarısına şahit olmak onun yürüdüğü bu yola karşı beslediği tutkuyu, sevgiyi ve vefayı anlamamızı sağlıyor. Fuadname bu yönüyle yalnızca bir sergi değil; yarım asırlık bir emeğin, bir mektebin ve bir sanat anlayışının ifadesidir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2026 17:12:47. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.