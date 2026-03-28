Üye Girişi
Son Dakika Logo

İBB'nin talebi değerlendirildi! Mahkemeden Galata Kulesi kararı

28.03.2026 11:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul 18'inci Asliye Hukuk Mahkemesi, Galata Kulesi'nin mülkiyeti ile ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin talebini reddetti. Kule, Vakıflar Genel Müdürlüğü idaresinde kalmaya devam edecek.

Vakıflar Genel Müdürlüğü, İstanbul 18'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'nin, Galata Kulesi'nin mülkiyetine ilişkin davada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin talebini reddettiğini, kulenin Vakıflar Genel Müdürlüğü idaresinde kalmaya devam edeceğini açıkladı.

"VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDE KALACAK"

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İstanbul 18'inci Asliye Hukuk Mahkemesi, Galata Kulesi'nin mülkiyetine ilişkin davada İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin talebini reddetti. Kule, vakıf kayıtları ve yürürlükteki mevzuat doğrultusunda mazbut vakıf statüsüyle Vakıflar Genel Müdürlüğü idaresinde kalmaya devam edecek. Tapu, kadastro ve arşiv belgeleri; Galata Kulesi'nin 'Kule-i Zemin Vakfı'na ait olduğunu açık biçimde ortaya koymaktadır. Bu kararla birlikte, tarihi mirasımız Galata Kulesi'ne yönelik hukuki süreç kesinlik kazandı" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

Yerel Yönetim, Kültür Sanat, İstanbul, Kültür, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hande Erçel gözaltında İfade verip, Adli Tıp’a sevk edildi Hande Erçel gözaltında! İfade verip, Adli Tıp'a sevk edildi
Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın otel odasında gözaltına alındığı anlar Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın otel odasında gözaltına alındığı anlar
Bunu hesaba katmamışlardı: İran’ın planı ABD ordusunu çıldırttı Bunu hesaba katmamışlardı: İran'ın planı ABD ordusunu çıldırttı
İran, Hürmüz Boğazı’nı yeniden kapattı: Geçme girişimlerine sert karşılık verilecek İran, Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattı: Geçme girişimlerine sert karşılık verilecek
AK Parti çalışmaları hızlandırdı Büyükşehirlerde köklü değişiklik AK Parti çalışmaları hızlandırdı! Büyükşehirlerde köklü değişiklik
Doğal gaz faturalarında yeni dönem 4 gün sonra başlıyor Doğal gaz faturalarında yeni dönem! 4 gün sonra başlıyor

11:40
Resmen sıraya girdiler Yenildikleri maçtan sonra yaptıkları olay oldu
Resmen sıraya girdiler! Yenildikleri maçtan sonra yaptıkları olay oldu
11:24
MHP’de neler oluyor Önce kazan kaldırdı sonra paylaşımı geri çekti
MHP'de neler oluyor? Önce kazan kaldırdı sonra paylaşımı geri çekti
11:12
Belediye başkan yardımcısından görme engelli vatandaşa şok cevap
Belediye başkan yardımcısından görme engelli vatandaşa şok cevap
10:57
Aleyna Kalaycıoğlu’nun 9 ay önceki sözleri gündem oldu Resmen olacakları anlatmış
Aleyna Kalaycıoğlu'nun 9 ay önceki sözleri gündem oldu! Resmen olacakları anlatmış
10:41
Dışişleri Bakanı Fidan: Daha büyük bir savaşa doğru gidiyoruz, bölge ülkelerine yayılacak savaşa karşıyız
Dışişleri Bakanı Fidan: Daha büyük bir savaşa doğru gidiyoruz, bölge ülkelerine yayılacak savaşa karşıyız
07:48
MHP’li Yönter’in istifası sonrası Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral’dan dikkat çeken mesaj
MHP'li Yönter’in istifası sonrası Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral’dan dikkat çeken mesaj
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2026 11:42:58. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.