Galeri Beylikdüzü sergisinde 31 genç sanatçının eseri sanatseverlerle buluştu - Son Dakika
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Galeri Beylikdüzü sergisinde 31 genç sanatçının eseri sanatseverlerle buluştu

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Galeri Beylikdüzü Görsel Sanatlar Yarışması sergisi, İBB Kültür ve İBB Miras'ın katkılarıyla İstanbul Sanat Müzesi'nde sanatseverlerle buluştu. Yarışmada dereceye giren 31 genç sanatçının disiplinler arası eserlerinin yer aldığı sergi, 31 Aralık'a kadar ziyaret edilebilecek.

Galeri Beylikdüzü Görsel Sanatlar Yarışması sergisi, İstanbul Sanat Müzesi'nde sanatseverlerle buluştu.

İBB Kültür ve İBB Miras'ın katkılarıyla gerçekleştirilen sergide, yarışmada dereceye giren 31 genç sanatçının disiplinler arası eserleri yer aldı.

Serginin açılışında konuşan İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, sanatın bazen insanın kendi içinde bile ulaşamadığı yerlere dokunduğunu belirterek, "Bir tabloya bakarken yalnızca sanatçının dünyasını görmeyiz, kendi hayatımızdan da izler buluruz." dedi.

Bir esere bakarken insanın kendi hayal ettiklerini de görebildiğini dile getiren Aslan, "Sanatın en büyük gücü yalnızca dünyaya başka türlü bakmamızı sağlaması değil, kendi içimizde başka bir kapı aralamasıdır. Bugün burada bu kapıları aralama cesaretini gösteren genç sanatçılarımızın eserleriyle buluşmak için bir aradayız." ifadelerini kullandı.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ise İstanbul'un genç sanatçıların üretimden vazgeçmeden ısrarla sanatın peşinden koşan yüksek bir insan değerine sahip olduğunu kaydetti.

Serginin değerli bir çalışmanın ürünü olduğuna işaret eden Polat, "Birinci yarışma ve ikinci yarışmayla beraber hem jüri üyeleri hem de organizasyonu yapan dostlar İstanbul'un genç sanatçıları üretim yönünde bir taraftan üretimi kesmeden, bir taraftan hayatta sanattan da vazgeçmeden ısrarla sanatın peşinde koşan ciddi bir insan değerimiz var. İstanbul'un böyle bir yüksek değeri var." diye konuştu.

Galeri Beylikdüzü Görsel Sanatlar Yarışması sergisi, 31 Aralık'a kadar İstanbul Sanat Müzesi'nde ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA
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