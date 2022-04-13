Gazeteci Osman Yüksel Serdengeçti'nin restorasyon yapılan tarihi evinde gizli bölme olduğu ortaya çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Gazeteci Osman Yüksel Serdengeçti'nin restorasyon yapılan tarihi evinde gizli bölme olduğu ortaya çıktı

13.04.2022 16:20

Gazeteci Osman Yüksel Serdengeçti'nin restorasyon yapılan tarihi evinde gizli bölme olduğu ortaya çıktı Gizli bölmede el yazması okul notları, defterler, Kur'an-ı Kerim ve 'Akseki Müftülüğü' mührü bulundu Siyasetçi, şair, yazar ve gazeteci Osman Yüksel Serdengeçti'nin Antalya'nın Akseki...

Gazeteci Osman Yüksel Serdengeçti'nin restorasyon yapılan tarihi evinde gizli bölme olduğu ortaya çıktı

Gizli bölmede el yazması okul notları, defterler, Kur'an-ı Kerim ve 'Akseki Müftülüğü' mührü bulundu

ANTALYA - Siyasetçi, şair, yazar ve gazeteci Osman Yüksel Serdengeçti'nin Antalya'nın Akseki ilçesinde doğup büyüdüğü tarihin evin restorasyonu sırasında gizli bir bölmede, el yazması okul notları, defterler, Kur'an-ı Kerim ve 'Akseki Müftülüğü' mührü ortaya çıktı. Çıkan eserler restorasyon tamamlandığında kütüphane ve müze olarak hizmet verecek yapıda özel bir bölümde sergileneceği belirtildi.

Akseki ilçesinde 1917 yılında doğup büyüyen siyasetçi, şair, yazar ve gazeteci Osman Yüksel Serdengeçti'nin hayatını geçirdiği evde 2 yıldır restorasyon çalışması yürütülüyor. Antalya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığınca 2 milyon TL'ye tamamlanacak olan yapı, orijinal mimarisine uygun olarak hayat buluyor. Restorasyon devam ederken görevliler, çatı ile ahşap dolap arasındaki sıva altına gizlenen ahşap bir kutu ortaya çıkardı. Kutu'da, deri kaplı Kur'an-ı Kerim, el yazması not ve belgeler, mühür, üye olduğu siyasi partinin kimlik kartları bulundu. Bu mührün Serdengeçti'nin babası veya dedesine ait olduğu değerlendiriliyor. Koruma altına alınan belgeler, gerekli incelemenin ardından Akseki Belediyesi'nde muhafaza altına alındı. Bu belgelerin, daha sonra Serdengeçti'nin diğer eşyalardan da derleme yapılarak kütüphane ve müze olarak kullanılacak olan yapıda özel bir bölümde sergileneceği belirtildi.

"Antalya'ya mal olmuş bir isim"

Antalya Valiliği Kültür Varlıkları Birim Müdürü Cemil Karabayram, tarihin kendi başına gizli bir hazine olduğunu belirterek, bunlara çok özel değerlerle sahip çıkılması gerektiğinin altını çizdi.

Akseki ilçesindeki Serdengeçti Konağı'nın 2020 yılından beri proje uygulama çalışmalarının devam ettiğini dile getiren Karabayram, "Valimiz Ersin Yazıcı hem bölgeye hem de yapıya çok değer veriyor. O bölgedeki tescilli tüm kültür varlıkları bir bir yapa kaldırılıyor. Osman Yüksel Serden Geçti, edebiyatçı, şair, siyasetçi ve bir çok alanda Antalya'ya mal olmuş bir isim. Bu değerli isimle güzel yapının hayat bulması bizim için çok önemli" dedi.

"Gizli bir bölmede ortaya çıktı"

Restorasyon çalışmaları devam ederken sıva raspası sonucu kuzey bölümde duvar nişi yanında bir çekmece çıktığını hatırlatan Karabayram, " Bunun içinden de Osman Yüksel Serdengeçti'nin onun şahsına ait el yazması üniversite yıllarında yazdığı yazılar, el yazması Kuran'ı Kerim bulundu. O döneme ait şahsi eşyaları birde Akseki Müftülüğüne ait mühür bulundu. Bir konağı bir yapıyı restore etmek mutlak iyi bir şey ama önemli olan yaşadığı dönemle canlandırabilmektir. Kim olursa olsun tarih bize bir emanettir. Biz ise Bu emaneti içindeki değerli şahsiyetle yalatmayı kendimize görev kabul ediyoruz. O çalışma sonucunda çıkan belgeler belediyede muhafaza ediliyor. Restorasyon çalışması bittikten sonra özel bölümde aileden bulacağımız başka eşyalar ve bu çıkan eşyaları özel bir konseptle sergileyeceğiz" diye konuştu.

"Bu yıl sonuna bitecek"

Restorasyonun hızlı bir çalışma olmadığına değinen Cemil Karabayram, "Belirli dilimlerde belli verileri korumak için belirli zamanlar lazım. Halen çalışmalar devam ediyor. 2022'nin sonuna doğru çalışmayı bitirmeyi hedefliyoruz. Burası müze ve kütüphane olarak hizmet verecek" dedi.

Gazeteci Osman Yüksel Serdengeçti'nin restorasyon yapılan tarihi evinde gizli bölme olduğu ortaya çıktı
Gazeteci Osman Yüksel Serdengeçti'nin restorasyon yapılan tarihi evinde gizli bölme olduğu ortaya çıktı
Gazeteci Osman Yüksel Serdengeçti'nin restorasyon yapılan tarihi evinde gizli bölme olduğu ortaya çıktı

YORUMLAR
500
Osman Yüksel Serdengeçti'nin gizli belgeleri bulundu! Müzede sergilenecek Osman Yüksel Serdengeçti'nin gizli belgeleri bulundu! Müzede sergilenecek 'Yeşil Vatan Tırı' Antalya'da 'Yeşil Vatan Tırı' Antalya'da

Osman Yüksel Serdengeçti, Osman Yüksel, Restorasyon, Antalya, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Gazeteci Osman Yüksel Serdengeçti'nin restorasyon yapılan tarihi evinde gizli bölme olduğu ortaya çıktı - Son Dakika


Son Dakika
16:46 Fransa Ligi'nde efsane oldular! Abdülkadir ve Beşiktaş'ın yıldızı takım arkadaşı oluyor
16:17 Uzmanlar uyardı: Güneş fırtınası perşembe günü Dünya'yı vuracak
16:09 Kümede kalma ihtimali zorlaşan Göztepe'de ayrılıklar yaşanıyor! Ndiaye'nin ardından Obinna Nwobodo da yollarını ayırdı
16:02 Yasmin Erbil, sosyal medyayı salladı! "Yaz kızıyım" sözleriyle bikinili fotoğrafını paylaştı
15:57 Brezilya'yı karıştıran iddia! Savunma Bakanlığı 60 adet penis implantı ve 35 bin doz cinsel güç artırıcı hap satın aldı
15:52 Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'na kapatma davası açıldı! Derneğe destek yağdı
15:50 Kenan Çoban oğluyla fotoğrafını paylaştı, herkes aynı şeyi söyledi: Aynı babası
15:50 Emeklilerin gözü bayram ikramiyesinde! En az 2 bin 500 TL istiyorlar
15:43 Kara Tahta dizisinde bugün neler olacak? Memleketine dönen beklenmedik misafir kim?
15:29 Sokak ortasında sandalye atıp "erkekseniz gelin" diyen Suriyeli konuştu: Kimseye hakaret etmedim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2022 16:54:07. #1.12#
SON DAKİKA: Gazeteci Osman Yüksel Serdengeçti'nin restorasyon yapılan tarihi evinde gizli bölme olduğu ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement