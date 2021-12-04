Gazeteci yazar Ali Eyce, okurlarıyla buluştu - Son Dakika

Gazeteci yazar Ali Eyce, yeni kitabı "Siyah Koltuk" için düzenlenen imza töreninde okurlarıyla bir araya geldi.

Karataş'ta düzenlenen imza etkinliğinde açıklama yapan Eyce, Aynalı Oda, Derin ve Islak Cinayet romanlarının ardından dördüncü kitabı Siyah Koltuk ile okurlarının karşısına çıktığını belirtti.

Romanlarında İzmir'de geçen yaşanmış hayat hikayelerini kaleme aldığını, kentin özellikle polisiye roman yazma konusunda büyük bir kaynak olduğunu söyleyen Eyce, gazetecilik yıllarında yaptığı haberleri projelendirip kişilerin isimlerini değiştirerek kitap haline getirdiğini, ilk kitabını 2017 yılında Aynalı Oda ismiyle çıkardığını anlattı.

Çalıştığı alanla ilgili roman yazmak için büyük bir birikiminin olduğunu hissettiğini aktaran Eyce, şöyle konuştu:

"Yıllar içerisinde gördüğüm hikayelerden dördünü kitaplaştırdım. Yazacak çok şey var ama kolay değil, bir gecede yazılmıyor. İlk romanımı yazdığımda yaklaşık üç yıl sürdü. Hem gazetecilik yapıp hem roman yazmak iki hayatı bir arada yaşamak gibi. Hem gerçeği hem hayali yaşamak gibi oluyor. Ama bu kitabım yaklaşık 1,5 yıl sürdü. Gerçeği yazarken kurguyu kaçırmamak lazım. Kurguyu kaçırmamak için de hayallerinizin peşini bırakmamanız gerek. O anlamda zorlanıyorsunuz tabii. Zaman içerisinde toparlanıyor. Güzel bir şey çıkardığımı düşünüyorum. Romanlar ütopik diye düşünürdüm ki öyledir romanların çoğu. Ama benim romanlarım sadece gerçek. İzmir adliyesinde, emniyette görülmüş olayları kaleme aldım. Gerçekleri yazmak da biraz cesaret ister, biz de o cesareti göze aldık."

Eyce, Siyah Koltuk kitabında İzmir'de yaşanan bir yasak aşk cinayetini konu aldığını sözlerine ekledi.