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Yılmaz Yalçıner, yarın son yolculuğuna uğurlanacak - Son Dakika

Yılmaz Yalçıner, yarın son yolculuğuna uğurlanacak

07.12.2021 13:42
Yılmaz Yalçıner, yarın son yolculuğuna uğurlanacak

Gazeteci Yılmaz Yalçıner'in cenaze namazı yarın İstanbul'da kılınacak.

Gazeteci Yılmaz Yalçıner'in cenaze namazı yarın İstanbul'da kılınacak.

Bugün Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde vefat eden Yalçıner'in naaşı, ikindi vaktinde Üsküdar Marmara İlahiyat Fakültesi Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Hekimbaşı Mezarlığı'na defnedilecek.

1946'da Ankara'da doğan Yalçıner, Hacettepe İstiklal İlkokulu, Cebeci Ortaokulu ve Ankara Erkek Lisesi'ni bitirdikten sonra bir süre Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde okudu, ardından İstanbul Üniversitesi Gazetecilik Yüksek Okulu'ndan 1972'de mezun oldu.

Öğrencilik yıllarında gazeteciliğe başlayan Yalçıner, Ankara'da "Resimli Posta", "Kudret", "Zafer", "Hür Anadolu", "Adalet" gazetelerinde çalıştı. İstanbul'da ise "Bugün", "Bizim Anadolu", "Son Havadis" ve "Sebil" adlı haftalık gazetelerde ressam, sayfa sekreteri, köşe yazarı ve yazı işleri müdürlüğü görevleri üstlendi.

Milli Gazete ve Yeni Devir'de de yazılar yazan Yalçıner, Ankara'da "Kuvay-ı Milliye" (1965), "Milli Adım" (1966) ve "Vesika" (1975) adlı aylık dergileri çıkardı.

Yalçıner, 1978'de haftalık "Şura", 1979'da "Tevhid" adlı gazeteleri okurlarla buluşturdu. Bir süre cezaevinde kalan Yalçıner, 1991 yılında şartlı tahliye ile serbest bırakıldı ve çalışmalarını daha sonra haftalık "Cuma" dergisi ile "Akit" gazetesinde sürdürdü.

Milliyetçi Hareket Partisi, Afganistan, İstanbul, Ankara, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Yılmaz Yalçıner, yarın son yolculuğuna uğurlanacak - Son Dakika


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