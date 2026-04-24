Gazetecilerden köy okuluna kütüphane

Türkiye Muhabirler Derneği tarafından, Ankara'nın Haymana ilçesindeki Karapınar İlkokulu'na yaptırılan kütüphane hizmete girdi.

Ankara'nın Haymana ilçesine bağlı Karapınar Köyü İlkokulu'nda Türkiye Muhabirler Derneği tarafından yaptırılan kütüphane düzenlenen törenle hizmete açıldı. Kütüphane ile öğrencilerin daha fazla kitapla buluşması sağlanırken, eğitim hayatlarına katkı sunulması da hedefleniyor.

"Bir çocuğun hayata dokunan her kitap aslında bir ülkenin geleceğini aydınlatır"

Dernek olarak hayata geçirdikleri ilk kütüphanenin açılışında büyük gurur ve mutluluk duyduklarını ifade eden Türkiye Muhabirler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Berrin Yücesan, "Bizler sadece haberin peşinde koşan gazeteciler değil, aynı zamanda topluma dokunmayı ve geleceğe katkı sunmayı görev bilen bir mesleğin temsilcileriyiz. Bu kütüphane bu anlayışın bir eseridir. Bu anlamlı projede büyük emek veren kıymetli yönetim kurulu üyelerimize ve destek sunan herkese şükranlarımızı iletiyoruz. Çünkü inanıyoruz ki biz bir çocuğun hayata dokunan her kitap aslında bir ülkenin geleceğini aydınlatır. Bu kütüphanenin çocuklarımız için umut, bilgi ve ilham dolu bir yuva olmasını diliyorum" dedi.

"Kütüphaneler aynı zamanda ilimle buluşmanın ortamıdır"

Haymana İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Soyak, çocukların eğitim hayatlarında desteklenmesinin önemli olduğunu belirterek, "İlim çok önemli ve ilimle buluşmak da kitaplarla oluyor. Dolayısıyla bu imkanları çocuklarımıza sunmak çok kıymetli. Hayat maceralarında çocuklarımızı desteklemek bizim için çok değerli. Kütüphaneler aynı zamanda ilimle buluşmanın ortamıdır. Bu anlamda katkısı olan bütün sivil toplum kuruluşlarına ilçe milli eğitim müdürü olarak çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Törene, Haymana Kaymakamı Osman Sak, Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, Haymana İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Soyak, Karapınar Köyü Muhtarı Hacı Şahin ile kütüphaneye destek veren Nurol Holding yetkilileri katıldı. Tören sonunda İhlas Haber Ajansı Ankara Haber Müdürü Bayazit Cebeci'ye kütüphane yapımında desteklerinden dolayı plaket takdim edildi. - ANKARA