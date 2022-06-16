Gaziantep 7. Uluslararası Turizm Filmleri Festivali sürüyor - Son Dakika
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Gaziantep 7. Uluslararası Turizm Filmleri Festivali sürüyor

16.06.2022 13:05

Katılımcılardan görüntü Festival Başkanı Can Saraçoğlu'nun konuşması Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Erdem Güzelbey'in konuşması Gaziantep 7.

Katılımcılardan görüntü

Festival Başkanı Can Saraçoğlu'nun konuşması

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Erdem Güzelbey'in konuşması Gaziantep 7. Uluslararası Turizm Filmleri Festivali sürüyor

Festival kapsamında, Oskar ödüllü Polonyalı yönetmen Zmudzki'nin de konuşmacı olarak katıldığı konferans düzenlendi

GAZİANTEP - Gaziantep'te, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen 7. Uluslararası Turizm Filmleri Festivali kapsamında konferans düzenlendi.

Festival Başkanı Can Saraçoğlu, 25 Aralık Gaziantep Savunması Kahramanlık Panoraması ve Müzesi'nde düzenlenen konferansta, festivali Gaziantep'te gerçekleştirmekten mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Festivalin içeriğinde film gösterimleri, konferanslar, sergiler, konserler olduğunu ve etkinliğin yönetmenlere ödüllerin verileceği törenle son bulacağını belirten Saraçoğlu, şöyle konuştu:

"Festivalde, Gaziantep'in mutfağını, kültürünü, geleneksel el sanatlarını yakından tanımak için foto safarilerimiz başladı. Bugün de konferansla bu organizasyonu taçlandırıyoruz. Organizasyona 7 yıldır destek olan Kültür ve Turizm Bakanlığımıza, Turizm Geliştirme Ajansımıza, Sinema Genel Müdürlüğümüze ve bizleri en iyi şekilde ağırlayan ve ev sahipliği yapan Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin'e teşekkürlerimi arz ediyorum. Düzenlediğimiz organizasyon sadece bir film festivali değil, aynı zamanda iletişim çalışması, turizm tanıtım organizasyonudur. Bu konferansa farklı ülkelerden, farklı coğrafyalardan 8 değerli misafirimiz katılıyor. Amacımız farklı kültürleri size tanıtırken aynı zamanda bu uluslararası organizasyona ev sahipliği yapmak."

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Erdem Güzelbey, katılımcıların Gaziantep'in elçisi olacağına inandığını kaydederek, "Çünkü Gaziantep olarak uluslararası medyada yeterince yer almadığımızı düşünüyoruz. Sizlerin bizlere yardımcı olacağınıza inancımız tam." dedi.

Konferansta, Oscar ödüllü Polonyalı yönetmen Zbigniew Zmudzki, UNESCO İtalya Temcilcisi Maurizio Aronica, yapımcı ve yönetmen Ginestra Marcucci, film yapımcısı Carlos Sargedas, turizmci Hüseyin Baraner, yapımcı ve yönetmen Nicolas Bori konuşmacı olarak yer aldı.

Gaziantep 7. Uluslararası Turizm Filmleri Festivali sürüyor
Gaziantep 7. Uluslararası Turizm Filmleri Festivali sürüyor
Gaziantep 7. Uluslararası Turizm Filmleri Festivali sürüyor
Gaziantep 7. Uluslararası Turizm Filmleri Festivali sürüyor

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Kaynak: AA

Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Gaziantep 7. Uluslararası Turizm Filmleri Festivali sürüyor - Son Dakika

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