Gaziantep Adliyesi\'nde resim ve el sanatları sergisi açıldı

Gaziantep Adliyesi'nde düzenlenen resim ve el sanatları sergisi, geniş bir katılımla ziyaretçilere kapılarını açtı. Bir yıllık emek ve özverinin ürünü olan eserlerin yer aldığı sergi, sanatseverlerden yoğun ilgi gördü.

Serginin açılışına Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Yusuf Kaya, Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Karataş, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Celal Özcan, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Halil Şen'in yanı sıra çok sayıda protokol üyesi, yargı mensubu ve davetli katıldı.

Sergide resim, filografi, boncuk işçiliği, bakır işleme ve sedef sanatına ait eserlerin yanı sıra sanat tarihinin önemli isimlerinden Leonardo da Vinci, Vincent van Gogh, Johannes Vermeer ve Frida Kahlo'dan esinlenilen yorumlar da sergilendi.

Zeugma Mozaikleri'nin görsel dilinin geleneksel el sanatlarıyla harmanlandığı eserler ziyaretçilerin beğenisini kazanırken, Osman Hamdi Bey'in hocası Jean-Léon Géröme'un bir eserinin filografi tekniğiyle yeniden yorumlanması da dikkat çekti.

Geçmiş ile bugünü, geleneksel el işçiliği ile çağdaş sanat anlayışını buluşturan sergi, açılışa katılan protokol üyelerince ilgiyle incelendi. - GAZİANTEP