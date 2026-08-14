Gaziantep Arkeoloji Müzesi Yeniden Ziyarete Açıldı - Son Dakika
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Gaziantep Arkeoloji Müzesi Yeniden Ziyarete Açıldı

Gaziantep Arkeoloji Müzesi Yeniden Ziyarete Açıldı
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 6 Şubat depremlerinin ardından kapsamlı güçlendirme, onarım ve teşhir-tanzim çalışmalarıyla yenilenen Gaziantep Arkeoloji Müzesi'nin yeniden ziyaretçilere açıldığını duyurdu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Gaziantep Arkeoloji Müzesinde 6 Şubat depremlerinin ardından gerçekleştirilen çalışmalarla müzenin bütün yönleriyle yenilendiğini belirterek "Gaziantep Arkeoloji Müzemizi yeniden ziyaretçilerimizin hizmetine sunduk" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 6 Şubat depremlerinin ardından güçlendirme, onarım ve teşhir-tanzim çalışmalarının gerçekleştirildiği Gaziantep Arkeoloji Müzesinin yeniden ziyaretçilerin hizmetine sunulduğunu duyurdu. Zemin etütlerinden taşıyıcı sistem güçlendirmelerine, çatı ve cephe yenilemelerinden vitrin, kaide ve bilgi panolarına kadar kapsamlı çalışmaların yürütüldüğü müze, çağdaş müzecilik anlayışına uygun şekilde yeniden düzenlendi. Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"6 Şubat depremlerinin ardından Gaziantep Arkeoloji Müzemizde kapsamlı güçlendirme, onarım ve yenileme çalışmaları gerçekleştirdik. Zemin etütlerinden taşıyıcı sistem ve çatı güçlendirmelerine, iç ve dış cephe yenilemelerinden teşhir ve tanzim çalışmalarına kadar müzemizi bütün yönleriyle yeniledik. Vitrinleri, kaideleri ve sergileme alanlarını çağdaş müzecilik anlayışına uygun şekilde düzenleyerek Gaziantep Arkeoloji Müzemizi yeniden ziyaretçilerimizin hizmetine sunduk. Bu önemli çalışmada emeği olan başta Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğümüz olmak üzere, tüm uzmanlarımıza, ekiplerimize ve çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum."

Depremin ardından yapının performansı analiz edildi

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde bulunan Gaziantep Arkeoloji Müzesi, toplam 5 bin 700 metrekare A ve B ile toplam 1.500 metrekare kapalı alana sahip C bloklardan oluşuyor.

Kahramanmaraş depremlerinin ardından zemin etütleri gerçekleştirilen müzede kolon ve kirişlerden karot numuneleri alınarak güçlendirme projeleri hazırlandı.

Yapının betonarme elemanlarının durumunun tespiti amacıyla alçıpan asma tavanlar sökülerek incelemelerin ardından yapının sayısal modellemesi oluşturuldu ve performans analizi gerçekleştirildi

Hazırlanan güçlendirme projesi kapsamında B blok 3'üncü kattaki rezerv sergi salonunda gerekli söküm işlemleri yapılırken çelik döşemeler ve kirişler güçlendirildi.

Çatlak kirişlerde enjeksiyon uygulamalarının gerçekleştirildiği müzede sıva onarımları tamamlanarak yeni çatı imalatı yapıldı.

'Gaziantep Arkeoloji Müzesi Deprem Kaynaklı Oluşan Hasarların Onarımı İşi' kapsamında yapının iç ve dış cepheleri de yenilendi, iç mekan düzenlemeleri tamamlandı.

Sergileme alanları da yenilendi

Teşhir ve tanzim çalışmaları kapsamında müzedeki vitrin ve kaideler yenilenirken yeni giriş bankosu imal edildi. Bilgi panolarının tasarım, baskı ve montaj işlemleri de gerçekleştirildi.

Güçlendirme, onarım ve teşhir-tanzim çalışmalarının tamamlanmasıyla Gaziantep Arkeoloji Müzesi çağdaş müzecilik anlayışına uygun şekilde yeniden düzenlenerek ziyaretçilerin hizmetine sunuldu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Gaziantep Arkeoloji Müzesi Yeniden Ziyarete Açıldı - Son Dakika

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