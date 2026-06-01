Gaziantep Bayramda Ziyaretçi Akınına Uğradı

01.06.2026 09:50
Gaziantep, 9 günlük bayram tatilinde Hayvanat Bahçesi ve Zeugma Müzesi'nde yoğun ziyaretçi aldı.

Gaziantep'in tarihi ve turistik noktaları 9 günlük bayram tatilinde adeta ziyaretçi akınına uğradı. Tatil süresince Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ni 105 bin, Zeugma Mozaik Müzesi'ni ise 49 bin kişi ziyaret etti.

Gastronomi, tarih, kültür ve turizm kenti Gaziantep, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde adeta ziyaretçi akınına uğradı. Bayram tatili süresince yurdun dört bir yanından Gaziantep'e akın eden yerli ve yabancı turistler, kentin tarihi ve turistik noktalarında yoğunluk oluşturdu.

Bayram tatilinde Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ni 105 bin kişi ziyaret etti

Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın 3'üncü, dünyanın ise 4'üncü büyük doğal yaşam parkı olma özelliğini taşıyan Gaziantep Doğal Yaşam Parkı, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde yerli turistlerin uğrak noktası oldu. Bayram tatilini Gaziantep'te geçirmek isteyen vatandaşlar, aileleriyle birlikte doğal yaşam parkına akın etti. Özellikle çocukların yoğun ilgi gösterdiği parkta ziyaretçiler, birbirinden farklı hayvan türlerini yakından görme fırsatı buldu. Bayram süresince yoğunluk yaşanan parkı yaklaşık 100 bin kişinin ziyaret ettiği belirtildi.

Zeugma Mozaik Müzesi'ni ise 49 bin kişi ziyaret etti

Gaziantep'e gelenlerin bir diğer uğrak noktası ise Zeugma Mozaik Müzesi oldu. Kültür, tarih ve müzeler şehri olarak öne çıkan kentte, başta "Çingene Kızı" mozaiği olmak üzere Mars Heykeli, Roma dönemine ait çeşmeler, hamam kalıntıları ve Fırat Nehri kıyısındaki villalardan çıkarılan eşsiz mozaikleri görmek isteyen yerli ve yabancı turistler, Kurban Bayramı tatilinde müzede adım atacak yer bırakmadı. Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde hizmet veren ve "Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü"ne layık görülen Zeugma Mozaik Müzesi, Gaziantep'i ziyaret eden turistlerin en çok tercih ettiği kültürel mekanlardan biri oldu. Dokuz günlük bayram tatilinde müzede yoğunluk yaşanırken, tatil süresince müzeyi yaklaşık 49 bin kişinin ziyaret ettiği belirtildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

