Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden ses yarışması - Son Dakika
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Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden ses yarışması

24.03.2022 15:10
Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden ses yarışması

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği ses yarışmasına başvurular başladı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği ses yarışmasına başvurular başladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gençlik Hizmetleri ve Spor Daire Başkanlığının düzenleyeceği ve başvuruların başladığı yarışma pop, rap, rock, Türk halk müziği, Türk sanat müziği ve fantezi olmak üzere 6 kategoride organize ediliyor.

Kendi kategorisinde derece elde eden katılımcılara albüm yapılacağı organizasyonda birinciye 10 bin lira, ikinciye 7 bin 500 lira ve üçüncüye ise 5 bin lira ödül verilecek.

Başvuruların 30 Nisan'a kadar süreceği yarışmaya katılmak isteyen 18 yaş altındaki müzikseverler ise velilerinin onayıyla kayıt yaptırabilecek.

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Gaziantep, gençlik, Türk, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden ses yarışması - Son Dakika


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