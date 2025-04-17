Gaziantep Hamam Müzesi'ne Yoğun İlgi: 'Yaşam Kültür Müzesi' Ödülüne Layık Görüldü - Son Dakika
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Kültür Sanat

Gaziantep Hamam Müzesi'ne Yoğun İlgi: 'Yaşam Kültür Müzesi' Ödülüne Layık Görüldü

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Gaziantep'teki Hamam Müzesi, hamam kültürünü gelecek nesillere aktarmak amacıyla kuruldu ve ziyaretçilerden büyük ilgi görüyor. Tarihi Kentler Birliği tarafından 'Yaşam Kültür Müzesi' ödülüne layık görülen müze, hem yerli hem de yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

17.04.2025 10:42  Güncelleme: 10:51
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Gaziantep'te hamam kültürünü yansıtan Hamam Müzesi'ne yoğun ilgi

Müze, 'Yaşam Kültür Müzesi' ödülüne layık görüldü

GAZİANTEP - Gaziantep'te türkülere konu olan hamam kültürünün gelecek nesillere aktarılması amacıyla kurulan Hamam Müzesi, ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi görüyor. Tarihi Kentler Birliği tarafından 'Yaşam Kültür Müzesi' ödülüne de layık görülen müzede hamam kültürüne ait her şey sergileniyor.

Gaziantep'te ayrı bir öneme sahip olan, adına türküler yazılan ve geçmişten günümüze kadar hamam kültürünü tüm detaylarıyla yansıtan Gaziantep Hamam Müzesi, müzeye dönüştürüldüğü günden beri yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Lala Mustafa Paşa tarafından 1557 yılında yaptırılan ve Büyükşehir Belediyesi tarafından 10 yıl önce restore edilerek ziyarete açılan tarihi Antep Kalesi karşısındaki Gaziantep Hamam Müzesi, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Müzede hamam kültürüne ait her şey sergileniyor

İnce detaylarla işlenmiş bal mumu heykelleriyle ilgi çeken müzede, peştamal, gümüş takunyalar, tahta tarakların yanı sıra Osmanlı dönemine ait sabunlar ve sabun mühürleri sergileniyor. Müzede hamam kültürünü yansıtan 509 eser sergilenerek gelecek nesillere aktarılıyor.

Müze, "Yaşam Kültür Müzesi" ödülüne layık görüldü

Tarihi Kentler Birliği tarafından "Yaşam Kültür Müzesi" ödülüne layık görülen müzede, ziyaretçiler "Antep'in hamamları" türküsüyle karşılanıyor. Çocukluk döneminden bu yana müzeye dönüştürülen hamamı bildiğini ve her fırsatta müzeye gezmek için geldiğini belirten ziyaretçilerden İsmet İşçi, hamam kültürünün yaşatılmasının önemli olduğunu ifade etti.

"Müze, hamam kültürünü çok iyi yansıtıyor"

Müzeye dönüştürülen hamamın geçmişini de bildiğini anlatan İşçi, "Bu hamam çalıştığından beri buradayım. Bu hamam çok iyi bildiğimiz, bizim de gelip yıkandığımız bir hamamdı. Bu hamam 8 yıldan beri müze olarak hizmet veriyor. Bu hamamın müze olması da çok iyi oldu. Hamam kültürünü bilmeyen, şehir dışından gelen birçok kişi burada hem kullanılan eşyaları hem de hamam kültürünü yakından tanıyorlar. Hamam Müzesi çok beğeniliyor. Müzede çalışan arkadaşlarımız da gelen ziyaretçilere yardımcı oluyor, ziyaretçilere müze ile ilgili bilgi veriyorlar. Müze soğukluk, ılıklık ve sıcaklık şeklinde 3 bölümden oluşmaktadır. Hatta Yahudilerin de hamamdan en son çıktıklarında 'kulleteyn' diye adlandırdıkları bölüm de var. Müzedeki eşyalar, hamam kültürü çok iyi yansıtılıyor. Bayanlara, erkeklere ve çocuklara ait kısımlar vardı. Yıllarca hamam olarak kullanılan bu bina şimdi de müze olarak hizmet veriyor ve halka hamam kültürü anlatılıyor. Müzemiz ziyaretçiler tarafından da çok beğeniliyor. Belediyemiz bu konuda bayağı çalıştı. Çok da güzel bir yer oldu. Gaziantep'e gelen misafirlere bu müzeyi mutlaka görmelerini tavsiye ederim" dedi.

"Çok güzel bir müze olmuş, herkesin mutlaka ziyaret etmesini tavsiye ederim"

Adana'dan Gaziantep'i gezmeye gelen ve hamam müzesini çok beğendiğini belirten ziyaretçilerden Merve Açıcı, "Gaziantep'e arkadaşımı ziyarete geldim. Arkadaşımla birlikte müzeyi gezmeye geldik. Müzeye ilk kez geliyorum. Müzeyi çok beğendim. Çok güzel bir müze olmuş ve Gaziantep'e gelenlerin mutlaka ziyaret etmelerini tavsiye ederim. İlk kez bir hamam müzesini gördüm. Daha önce müze görmüştüm ama bu şekilde hem müze hem de hamamı ilk defa gördüm" diye konuştu.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Gaziantep Hamam Müzesi'ne Yoğun İlgi: 'Yaşam Kültür Müzesi' Ödülüne Layık Görüldü - Son Dakika

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