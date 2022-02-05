Üye Girişi
Gaziantep Hayvanat Bahçesini 2021'de 2 milyon 750 bin kişi ziyaret etti - Son Dakika

Gaziantep Hayvanat Bahçesini 2021'de 2 milyon 750 bin kişi ziyaret etti

05.02.2022 16:58
Gaziantep Hayvanat Bahçesini 2021'de 2 milyon 750 bin kişi ziyaret etti

Gaziantep Hayvanat Bahçesini geçen yıl 2 milyon 750 bin kişinin ziyaret ettiği bildirildi.

Gaziantep Hayvanat Bahçesini geçen yıl 2 milyon 750 bin kişinin ziyaret ettiği bildirildi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, dünyanın dördüncü, Avrupa'nın üçüncü, Türkiye'nin en büyüğü olan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesinin 1 milyon metrekare alan üzerine kurulu olduğu belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, hayvanat bahçesini 2021 yılında 2 milyon 750 bin kişinin ziyaret ettiği bildirdi.

Ziyaretçilerin daha çok çevre illerden geldiğini ifade eden Özsöyler, Kovid-19 nedeniyle ziyaretçi sayısının beklentinin altında kaldığını aktardı.

Hedeflerinin 2022'de 7 milyon ziyaretçi ağırlamak olduğunu belirten Özsöyler, şunları kaydetti:

"Hayvanat bahçemizi 2021 yılında 2 milyon 750 bin kişi ziyaret etti. Daha önceden bizi yıllık yaklaşık 5 milyon kişi ziyaret ediyordu. Pandemi döneminde açılıp kapanmalar ve orman yangınlarından dolayı bahçemiz kapalı kalmıştı. Bu durumlardan etkilendik. Yoksa bizim ziyaretçi sayımız şu anda 6-7 milyon olması gerekiyordu. 2022 yılında da 6-7 milyon ziyaretçi sayısını tekrar yakalamayı hedefliyoruz. İnşallah bu sayıya ulaşırız."

YORUMLAR
500

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep, Türkiye, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Gaziantep Hayvanat Bahçesini 2021'de 2 milyon 750 bin kişi ziyaret etti - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
16:56 Evladına kavuşan annenin gözyaşları durmak bilmedi! Polis, 1 saatte buldu
16:53 Yüksek enflasyonun uğramadığı ender yerlerden biri balık tezgahları: Barbun, istavrit ve mezgitin kilosu 15 TL
16:51 Ali Koç'tan Aykut Kocaman itirafı: 1 sene daha tutup öyle devam etmeliydik!
16:48 Galatasaray'da yeni transfer yolda! Mbaye Diagne'nin sözleşmesi askıya alındı!
16:35 Trabzonspor'a Ali Koç'tan tepki: FETÖ'nün mü Turkiye Cumhuriyeti'nin mi yanında olacaksınız?
16:34 İlk gol yeni transferden geldi! Karadeniz Fırtınası fire vermek istemiyor
16:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Meral Akşener'den geçmiş olsun dilekleri geldi
16:24 Avrasya'nın son anketi! Millet İttifakı ile Cumhur İttifakı arasındaki fark açılıyor
16:23 Düğün tarihi belli oldu! Oyuncu Gökçe Bahadır, Emir Ersoy ile 25 Şubat'ta evleniyor
16:22 Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geçmiş olsun mesajı: Acil şifalar diliyorum
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2022 17:04:17. #1.11#
SON DAKİKA: Gaziantep Hayvanat Bahçesini 2021'de 2 milyon 750 bin kişi ziyaret etti - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement