Gaziantep Hayvanat Bahçesini 2021'de 2 milyon 750 bin kişi ziyaret etti - Son Dakika

Gaziantep Hayvanat Bahçesini geçen yıl 2 milyon 750 bin kişinin ziyaret ettiği bildirildi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, dünyanın dördüncü, Avrupa'nın üçüncü, Türkiye'nin en büyüğü olan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesinin 1 milyon metrekare alan üzerine kurulu olduğu belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, hayvanat bahçesini 2021 yılında 2 milyon 750 bin kişinin ziyaret ettiği bildirdi.

Ziyaretçilerin daha çok çevre illerden geldiğini ifade eden Özsöyler, Kovid-19 nedeniyle ziyaretçi sayısının beklentinin altında kaldığını aktardı.

Hedeflerinin 2022'de 7 milyon ziyaretçi ağırlamak olduğunu belirten Özsöyler, şunları kaydetti:

"Hayvanat bahçemizi 2021 yılında 2 milyon 750 bin kişi ziyaret etti. Daha önceden bizi yıllık yaklaşık 5 milyon kişi ziyaret ediyordu. Pandemi döneminde açılıp kapanmalar ve orman yangınlarından dolayı bahçemiz kapalı kalmıştı. Bu durumlardan etkilendik. Yoksa bizim ziyaretçi sayımız şu anda 6-7 milyon olması gerekiyordu. 2022 yılında da 6-7 milyon ziyaretçi sayısını tekrar yakalamayı hedefliyoruz. İnşallah bu sayıya ulaşırız."