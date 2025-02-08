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Gaziantep'in Gazilik unvanı alışının 104. yılı coşkuyla kutlandı

GAZİANTEP - Gaziantep'in düşman işgaline karşı verdiği kahramanca mücadelenin anısına Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 8 Şubat 1921'de "Gazi" unvanı verilmesinin 104. yıl dönümü, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

GAÜN Mavera Kongre ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen program, resepsiyon ile başladı. Katılımcılar, özel olarak hazırlanan hologram gösterisiyle Gaziantep'in kahramanlık mücadelesini görsel bir anlatımla izleme fırsatı bulurken, Gaziantep Savunması'nın önemli kahramanlarından Karayılan'ı anlatan "Karayılan Belgeseli" de izleyicilerle buluştu.

Gaziantep'e değer katanlar ödüllendirildi

Programın en dikkat çeken bölümlerinden biri, "Gaziantep'e Değer Katanlar Ödül Töreni" oldu. 2015 yılından bu yana düzenlenen törende, Gaziantep'e eğitim, kültür, sanat, spor, iletişim, edebiyat, sağlık ve şehir tanıtımı gibi alanlarda katkı sağlayan ve vakıf medeniyetini yaşatan aileler, akademisyenler, araştırmacılar, sanatçılar, bürokratlar, elçiler ve devlet adamları ödüllendirildi. Toplamda 15 farklı kategoride ödüller verildi.

"Bu şehri eğitim, bilim, spor, kültür sanat şehri yapmak için çalışan bütün herkese muhtacız"

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, etkinlikte yaptığı konuşmada, "Gaziler ve şehitler diyarının temsilcileri bu salona hoş geldiniz. Bugün şehre değer katanlarla bir arada olacağız. Onları ödüllendireceğiz. Bu şehri eğitim, bilim, spor, kültür sanat şehri yapmak için çalışan bütün herkese muhtacız. Bu salonda bulunan şehre değer katanlarla birlikte şehrimizi kalkındıracağız. Gaziantep'in düşman işgaline karşı verdiği kahramanca mücadelenin anısına Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 8 Şubat 1921'de 'Gazi' unvanı verilmesinin 104. yıl dönümünü çeşitli etkinliklerle kutluyoruz. Salonda bulunan her bir gencimizin gözlerindeki heyecanı görüyoruz. Biz de onları görünce aynı heyecanı paylaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Her yerde gazi şehrin valisi olduğumuzu gururla söylüyorum"

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, "Bu şehre bu gururu yaşatan ecdadımızdan Allah razı olsun. Gaziler bugün aramızda. Onlar buradaki en önemli misafirlerimiz. Çünkü onlar şehit olmak için yola çıkmıştılar. Bunun önemi çok büyük. Gazi şehrin evlatları olduğumuzu hissetmek çok önemli" dedi.

"Gaziantep şehadete gözünü kırpmadan yürüyen yiğitlerin şehri"

AK Parti İzmir Milletvekili ve eski Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Muharrem Kasapoğlu, Gaziantep'in özel bir şehir olduğunu belirterek, "Gaziantep kahramanlık şehri. Şehadete gözünü kırpmadan yürüyen yiğitlerin şehri. Bugün bu vesileyle sizlerle burada olmaktan mutluluk duyuyorum. Bu şehre canını feda eden tüm kahramanlarımızı; şehitlerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyorum. Bu şehir üreten insanların şehri aynı zamanda. Bir asır önce bu millet için kendini feda eden büyüklerimiz bir destan yazdılar. Yine bugün onların evlatları bu şehre imzalarını atarak her anlamda sanayi, bilim, edebiyat ve sanat gibi birçok alanda yeni bir destan yazıyorlar. Bu isimlere bugün ödüllerini takdim edeceğiz" şeklinde konuştu.

" Büyüklerimiz yol açtı biz geldik, bizden sonrada sizler geleceksiniz"

AK Parti Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik ise konuşmalarında, "Bugün içinizden bir genç kardeşiniz olarak, içinde bulunduğumuz üniversitenin mezunu olarak 8 Şubatta şehrimize gazilik unvanının verilişinin yıl dönümünde sizlerle bir arada olmaktan gurur duyuyorum. Bize bu vatanı, şehri emanet eden atalarımıza layık olmak için elimizden geleni yaptık. Bizler sizlerin ağabeyi olarak, kıymetli büyüklerimizle birlikte bu memleketin kalkınması için kültürde sporda sanayide değişik alanlarda elimizden geleni yaptık. Büyüklerimiz yol açtı, biz geldik. Bizden sonrada sizler geleceksiniz. Bizler sizlere güveniyoruz. Bizler sizlerin arkanızdayız" diye konuştu.

Kutlama etkinlikleri, Jandarma Bando Komutanlığı'nın özel konseri ile sona erdi. Gaziantep protokolü, yerel yöneticiler, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikler, Gaziantep'in kahramanlık destanını bir kez daha hatırlatırken, kentin tarihi mirasını yaşatmaya devam etti.