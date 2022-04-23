GAZİANTEP - NASA'nın 50 yıllık deneyiminin yer aldığı sergi Gaziantep'te açıldı - Son Dakika

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesinin (NASA) 50 yılı aşkın uzay çalışmaları ve deneyimlerini yansıttığı "Space Adventure Sergisi" Gaziantep'te açıldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle Müzeyyen Erkul Bilim Merkezinde törenle açılan ve 4 yılda 12 ülkeden 4 milyon civarında ziyaretçiyi konuk eden sergi, gerçek boyutlu ve tarihi öneme sahip koleksiyon eserleri ile interaktif teknolojilerle zenginleştirilmiş VR alanlarıyla uzayı deneyimleme imkanı sağlıyor.

NASA uzay görevlerine tanıklık etmiş gerçek boyuttaki eserlerin de içinde bulunduğu 200'ün üzerinde esere ev sahipliği yapan sergide, uzaydan gelen özel parçalar ve oradaki yaşamı deneyimlemeyi sağlayan onlarca üst düzey teknolojiye sahip uzay enstrümanı yer alıyor.

Ziyaretçiler rehberlerin eşliğinde sergiyi geziyor

Ziyaretçilerin dokunabileceği ay taşının da bulunduğu sergide, uzay roketlerinin kopyaları ve tam boyutlu uzay aracı modelleri, Saturn V roketinin 10 metre uzunluğundaki modeli, uzaya giden astronotlarca giyilen kıyafetler ve görevlerde kullanılan ekipmanlar ile Apollo kapsülü, Sputnik 1 uydusunun ve Uluslararası Uzay İstasyonu'nun modelleri en çok ilgi çeken parçalar arasında yer alıyor.

Rehberli turlarla ilgi çekici uzay hikayelerini dinleme şansı sunan, VR ve simülasyon teknolojileriyle ziyaretçilerin uzay maceralarına interaktif şekilde dahil olmasına imkan sağlayan sergi, birbirinden farklı atölye çalışmalarını da barındırıyor.

Türkiye aynı yıl içerisinde 2 uydu fırlatan nadir ülkelerden oldu

AK Parti Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, serginin açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin ciddi dijital dönüşümden geçtiğini, ülkede büyük atılımların yapıldığını dile getirdi.

Türkiye'nin insan kalitesinin, nitelikli iş gücünün ve iş kültürünün önemli olduğuna dikkati çeken İleri şunları kaydetti:

"Sonuç odaklı iş kültürümüz emin olun dünyada bizi çok farklı bir noktaya taşımak üzere. Bunun sonuçlarını da görmeye başladık. Uzay malum hepimizin hissen bildiği bir konu. Geleceğin belki mücadele ve ekonomi alanı. Şu anda net olarak öngöremiyor olabiliriz ama hepimiz biliyoruz ki gelecek uzayda. Türkiye bu nokta gayet iyi gidiyor. Geçtiğimiz yıl 2 Türk uydusu fırlatıldı, aynı yıl içinde 2 uydu fırlatan nadir ülkelerden olduk."

Gaziantep Valisi Davut Gül, kentte 1 milyona ulaşan gencin bulunduğunu, kentin en büyük sermayesinin beşeri sermaye olduğunu belirtti.

Bu sermayenin iyi yetişmesi için gençlerin iyi eğitim alması gerektiğine işaret eden Gül, "Gerek kamu imkanları gerek hayırseverler gerekse de Gaziantep Büyükşehir Belediyemiz başta olmak üzere kültürel ve sosyal projelerle kentteki gençler şanslı olarak en iyi eğitim alıyorlar. Bilim ve eğitim merkezlerimiz gençlerimizin hayatlarında önemli değişim yaşatıyor. Gaziantep'teki eğitime herkes katkı sunuyor." dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de çocuk ve gençlerin iyi yetiştirilmesi gerektiğine işaret etti.

Türkiye'nin elinde büyük bir genç hazinesi olduğunu aktaran Şahin, "Bugün biz İHA, SİHA'larla nasıl övünüyorsak, nasıl gittiği yerlerde başarı hikayesi yapıyorsa geleceğe dair çocuklarımızı yetiştirmemiz lazım. Gençlerimizi uzay ve uzaya hakim olacak şekilde yetiştiriyoruz. Uzaya hakim olan geleceğe de hakim olacaktır." ifadesini kullandı.

Şahin, serginin uzaya dair birçok bilgiyi ziyaretçilerine sunduğunu sözlerine ekledi.

Sergi 4 ay boyunca ücretsiz ziyaret edilebilecek.