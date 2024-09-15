Gaziantep Opera Festivali Başladı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Gaziantep Opera Festivali Başladı

Gaziantep Opera Festivali Başladı

5. Gaziantep Opera ve Bale Festivali, konserlerle Kültür Yolu Festivali kapsamında açıldı.

15.09.2024 19:17
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GastroANTEP Kültür Yolu Festivali kapsamında 5. Gaziantep Opera ve Bale Festivali, konserlerle başladı.

Festivalde ilk olarak Şahinbey Kongre ve Kültür Merkezi'nde Mersin Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğünce Senfonik İncesaz konseri gerçekleştirildi.

Devlet Opera ve Balesi (DOB) Genel Müdürü Tan Sağtürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kültür Yolu Festivali'yle festival ağlarının büyüdüğünü söyledi.

Antalya Aspendos Opera Bale Festivali'yle 5. Gaziantep Opera ve Bale Festivali'ni aynı anda gerçekleştirdiklerini belirten Sağtürk, "İlk olarak açılışın yapılacağı konser, gençlerin ve çocukların ilgi odağı olacağı Bremen Mızıkacılarıyla devam edecek. Bütün sanatçılarımız ve orkestramız burada, La Traviata'nın konser tahtı ile ilk kez Gaziantep seyircisi bir klasik opera ile karşılaşmış olacak. Muhteşem Gatsby devreye girecek, dolu dolu bir programla Gaziantep seyircisiyle buluşmaya özen gösteriyoruz." dedi.

Gaziantep'te böylesine güzel sahnelerin bulunmasından çok etkilendiğini dile getiren Sağtürk, sanatçı ve teknik ekibin de çok hayran kaldığını, bu yüzden Gazianteplilerin çok şanslı olduğunu düşündüğünü ifade etti.

Sağtürk, Gaziantep'in sadece gastronomi değil aynı zamanda kültür sanatta da Devlet Opera ve Balesi gibi büyük kuruluşların seyirciyle buluşma alanını yaratan çok güzel sahnelerinin bulunduğunu anlatarak, "Gurur duyuyoruz, önümüzdeki yılın planlamasını da bu heyecana göre 6. Opera ve Bale Festivali'ni önümüzdeki yıl gerçekleştiririz." diye konuştu.

Kaynak: AA

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