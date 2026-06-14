Şahinbey Belediyesi Türkiye Şampiyonasına Ev Sahipliği Yapıyor

Şahinbey Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen ve 51 ilden 76 takımın katıldığı Halk Oyunları Büyükler Türkiye Şampiyonası, Mecidiye Han Sahaflar Çarşısından başlayan ve Balıklı Parkında sona eren kortej yürüyüşü ile başladı.

Şahinbey Belediyesi, Türkiye Halk Oyunları Federasyonu ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleştirilen Halk Oyunları Büyükler Türkiye Şampiyonası'nın açılışı, Mecidiye Han Sahaflar Çarşısı'ndan başlayıp Balıklı Parkı'nda sona eren renkli kortej yürüyüşüyle yapıldı. Yöresel kıyafetleriyle korteje katılan ekipler, Gazianteplilere adeta kültür şöleni sundu.

13-14 ve 15 Haziran tarihlerinde Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan şampiyonada, 51 ilden gelen 76 takım Türkiye şampiyonu olabilmek için yarışacak. Üç gün sürecek organizasyonda yüzlerce sporcu ve eğitmen, halk oyunlarının yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması adına performans sergileyecek. Şampiyona boyunca ekipler, geleneksel halk danslarının en güzel örneklerini sahneye taşıyacak.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Türkiye'nin en önemli kültürel organizasyonlarından birine ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "51 ilden 76 takımın katıldığı bu büyük organizasyon 13, 14 ve 15 Haziran tarihlerinde Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezimizde düzenlenecek. Türkiye'nin dört bir yanından gelen misafirlerimizi Gaziantep'te ağırlamaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Halk oyunları, milletimizin birlik ve beraberliğini, kültürel zenginliğini yansıtan önemli değerlerimizden biridir. Böyle anlamlı bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Yarışmaya katılan tüm ekiplerimize başarılar diliyorum" dedi. - GAZİANTEP