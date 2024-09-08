Ücretsiz Tıraşlı Öğrenci Desteği

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Gaziantep'te yaklaşık 19 yıldır erkek kuaförlüğü yapan Halit Karakuş, 2024-2025 eğitim öğretim yılının açılışı öncesi öğrencileri ücretsiz tıraş ediyor.

Güvenevler Mahallesi'nde kuaförlük yapan Karakuş, bu yıl okulların başlamasına bir gün kala yaklaşık 100 öğrenciyi ücretsiz tıraş etti.

Karakuş, AA muhabirine, her yıl okulların bitiminde öğrencileri ödüllendirdiklerini belirtti.

Teşekkür, taktir belgesi getiren tüm öğrenciyi ücretsiz tıraş ettiklerini ve bu kampanyayı yaklaşık 5 yıldır sürdürdüklerini anlatan Karakuş, şöyle konuştu:

"Bu yıl da velilere destek olmak istedik. Tüm öğrencileri tıraş ediyoruz. Okul başlamadan önce böyle bir kampanya yaptık. 'Sosyal medya hesabımdan tüm öğrencileri ücret tıraş ediyoruz' şeklinde paylaşım yaparak kampanyayı duyurduk. Şu ana kadar 80 kişiyi tıraş ettik. Gün sonunda 100 kişiyi tıraş etmiş oluruz. Öğrencilerimizi mutlu etmeyi seviyoruz."

Karakuş, meslektaşlarının bu yöndeki kampanyaları düzenlemesini temenni ettiğini de sözlerine ekledi.

Öğrencilerden Metehan Barlık ise yarın okulun açılacağını ve okula gideceğini belirterek, "Tıraşa vereceğim para, cebimde kaldı. O parayla da yarın kantinde harcama yapacağım. Benim için çok iyi oldu. Mutluyum." dedi.