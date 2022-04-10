Gaziantep'te ramazan dolayısıyla düzenlenen kitap fuarı ziyaretçilere açıldı - Son Dakika
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Gaziantep'te ramazan dolayısıyla düzenlenen kitap fuarı ziyaretçilere açıldı

10.04.2022 17:53
Gaziantep'te ramazan dolayısıyla düzenlenen kitap fuarı ziyaretçilere açıldı

Gaziantep'te Şahinbey Belediyesince "Şahinbey okuyor bu ramazan her zaman" sloganıyla kitap fuarı açtı.

Gaziantep'te Şahinbey Belediyesince "Şahinbey okuyor bu ramazan her zaman" sloganıyla kitap fuarı açtı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Valilik, Gaziantep Üniversitesi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün destekleriyle Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen fuara 75 yayınevi katıldı.

Vali Davut Gül, açılış konuşmasında, fuarın düzenlenmesinde katkı sağlayan ve Şahinbey Belediyesine teşekkür etti.

Fuarın öğrenciler başta olmak üzere herkese heyecan verdiğini belirten Gül, "Ramazan ayının ruhuna uygun olarak hocalarımızı dinleyeceğiz, istifade edeceğiz. Ramazanı daha iyi yaşayacağız." ifadelerini kullandı.

MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, kentte eğitimle ilgili önemli çalışmalar yürütüldüğünü kaydetti.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu da fuarla yazarların okurlarla buluştuğunu ifade etti.

Fuarda, Güney Afrikalı Hafız Abdurrahman Sadien Kur'an-ı Kerim tilaveti sundu, Şahinbey Belediyesi Tasavvuf Müziği Korosu konser verdi.

Konferans, imza töreni ve panellerin gerçekleşeceği fuar, 17 Nisan'a kadar sürecek.

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Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep, Şahinbey, Kitap, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Gaziantep'te ramazan dolayısıyla düzenlenen kitap fuarı ziyaretçilere açıldı - Son Dakika


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