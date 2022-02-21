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Gaziantep'teki "Çocuk Şenliği Kitap Fuarı" 200 bini aşkın ziyaretçiyi ağırladı - Son Dakika

Gaziantep'teki "Çocuk Şenliği Kitap Fuarı" 200 bini aşkın ziyaretçiyi ağırladı

21.02.2022 15:32
Gaziantep'teki "Çocuk Şenliği Kitap Fuarı" 200 bini aşkın ziyaretçiyi ağırladı

Gaziantep'te, çocukların kitap okuma alışkanlığı kazanması ve keyifli vakit geçirmesi amacıyla düzenlenen kitap fuarını 200 binden fazla ziyaretçinin gezdiği bildirildi.

Gaziantep'te, çocukların kitap okuma alışkanlığı kazanması ve keyifli vakit geçirmesi amacıyla düzenlenen kitap fuarını 200 binden fazla ziyaretçinin gezdiği bildirildi.

Şahinbey Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Valilik, Şahinbey Belediyesi, Gaziantep ile Hasan Kalyoncu üniversitelerinin iş birliğinde 14 Şubat'ta Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde açılan Çocuk Şenliği Kitap Fuarı'nda, 70 yayınevinin çocuklara yönelik kitap ve çalışmaları yer aldı.

Müzikal, sinema, tiyatro, oyun, atölye ve okuma etkinliklerinin yapıldığı fuarda, 18 yazar çocuklarla buluşturuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen belediye başkanı Mehmet Tahmazoğlu, çocukların fuarda hem çeşitli etkinliklerle eğlendiğini hem de kitaplarla buluştuğunu belirtti.

Fuarın verimli ve güzel geçtiğini ifade eden Tahmazoğlu, şunları kaydetti:

"14-20 Şubat tarihleri arasında çocuk kitap fuarı temalı çocuk şenliği ve kitap fuarımızın sonuna gelindi. Çocuklarımız için özel hazırlanmış yayınevlerinin kitapları, müzikaller, tiyatrolar, film gösterileri ve oyun grupları ile çocuklarımızın bir hafta boyunca dolu dolu güzel anlar geçirmelerine vesile olduk. Fuarımıza 200 binden fazla çocuğumuz ve ailesi iştirak etti. Onları burada ağırlamaktan ve yüzlerindeki mutluluğu görmekten büyük mutluluk duyuyoruz. İnşallah en kısa zamanda bu fuarlarımızı tekrar edeceğiz."

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Gaziantep, Şahinbey, Çocuk, Kitap, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Gaziantep'teki 'Çocuk Şenliği Kitap Fuarı' 200 bini aşkın ziyaretçiyi ağırladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gaziantep'teki "Çocuk Şenliği Kitap Fuarı" 200 bini aşkın ziyaretçiyi ağırladı - Son Dakika
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