Gaziantep'teki Kendir İpi Mağarası Fotoğrafçıların Gözdesi

Gaziantep'teki geleneksel yöntemlerle üretilen kendir ipinin yapıldığı mağara, fotoğrafseverlerin ilgisini çekiyor.

Unutulmaya yüz tutan mesleğin son ustaları, gelişen teknolojiye rağmen, loş ve nemli mağarada el yapımı tezgahlarda kendir üretimini sürdürüyor.

Doğal ve bölgesel ışığın yer aldığı mağara, yaşlı ustaların beyaz iplerle buluşmasıyla sade ve etkileyici fotoğraf karelerinin oluşmasına da olanak tanıyor.

Bir asrı aşkın süredir kendir üretilen ancak günümüzde sadece birkaç ustanın çalıştığı tarihi mağara, Türkiye'nin yanı sıra yurtdışından da fotoğrafseverleri ağırlıyor.

Gaziantep Fotoğraf Sanatı Derneği Başkanı Yakup Yener, AA muhabirine, aralarında yabancı fotoğrafçıların da yer aldığı kalabalık bir grupla mağaraya geldiklerini söyledi.

Mağaranın fotoğraf sanatı için oldukça renkli açılara sahip olduğunu anlatan Yener, "Burası zor ama güzel fotoğraf veren bir yer. O nedenle şehir dışından görüp beğenen arkadaşlar fotoğraf çekmeye geldi. Biz de yardımcı olmaya çalıştık. Burası çok eskiden beri fotoğraf çekilen bir yer. Buradaki ustalar mesleği devam ettirmeye çalışıyor." diye konuştu.

Gaziantep'in hem tarihi hem el işi yapan ustalarıyla bir çok fotoğrafçının ilgisini çeken bir kent olduğunu kaydeden Yener, "Şehrimiz, tarih, doğa, kültür, meslekler, yemek gibi her konuda fotoğrafçıları kendisine çekiyor." dedi.

Hollanda'dan gelen Enver Bozyiğit de fotoğraf tutkunu arkadaşlarının tavsiyesi üzerine bölgeye geldiğini belirterek, çok güzel fotoğraflar elde ettiğini vurguladı.

Kütahya Evliya Çelebi Fotoğraf Derneği Başkanı Emel Oğur ise çok beğendiği Gaziantep'in fotoğraf açısından zengin bir kent olduğunu, kendir ustaları sayesinde de farklı bir deneyime ortak olduklarını aktardı.