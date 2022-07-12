GAZİANTEP - Mesleki eğitim öğrencilerinin harçlıkları hem devletten hem belediyeden - Son Dakika
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GAZİANTEP - Mesleki eğitim öğrencilerinin harçlıkları hem devletten hem belediyeden

12.07.2022 11:04

Gaziantep'te Şahinbey Belediyesi, hayata geçirilen proje kapsamında ilçede mesleki eğitim programına katılan öğrencilere devletin verdiği maaşa ilave olarak aylık 500 lira nakdi yardım sağlamaya başladı.

Gaziantep'te Şahinbey Belediyesi, hayata geçirilen proje kapsamında ilçede mesleki eğitim programına katılan öğrencilere devletin verdiği maaşa ilave olarak aylık 500 lira nakdi yardım sağlamaya başladı.

Merkez Şahinbey Belediyesi "Gençlerin Mesleki Eğitimlerini Destekleme İş Birliği Protokolü" kapsamında ilçede mesleki eğitime kayıt yaptıran öğrencilere vereceği nakdi yardımla ilgili çalışmalarını tamamladı.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, AA muhabirine, geçen ay Milli Eğitim Bakanlığı, Gaziantep Valiliği ve Şahinbey Belediyesi iş birliğinde, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in katılımıyla "Gençlerin Mesleki Eğitimlerini Destekleme İş Birliği Protokolü"nün imzalandığını hatırlattı.

İşletmelerin çırak ve ara elaman bulmakta zorlandığını belirten Tahmazoğlu, bunun giderilebilmesi için mesleki eğitime ayrıca önem verdiklerini söyledi.

Bu projede herkesin kazandığını ifade eden Tahmazoğlu, "Bu mesleki eğitim projesiyle öğrencilerimiz haftada 1 gün okula gidecekler, kalan günlerde ustaya giderek meslek öğrenecekler. Asgari ücretin yüzde 30 oranında ücret alıyorlar. Bugün itibarıyla desteğimizle birlikte bu rakam 2 bin 150 lira oluyor." dedi.

4 yılda 250 milyon lira

Projenin temmuz ayında hayata geçtiğini belirten Tahmazoğlu, şöyle devam etti:

"Biz de Şahinbey Belediyesi olarak bu projeye destek amaçlı çocuğunu mesleki eğitim merkezine gönderen 15-18 yaş arası tüm öğrencilerin annelerinin hesabına ayda 500 lira yatırmaya başladık. 12 ay boyunca, eğitim hayatı, yani 4 yıl boyunca devam edecek. Bu önemli bir destek. Bugün itibarıyla Şahinbey ilçesinde 8 bin mesleki eğitime giden öğrencilerimiz var. 4 yılı hesapladığımız zaman 250 milyon liraya tekabül ediyor. Eğer bu sayı iki katına çıkarsa yine bizim bütçemizde ona göre artacak. Helalühoş olsun. Yeter ki çocuklarımız gençlerimiz meslek sahibi olsunlar. Hem diploma hem de meslekleri olsun. Böylelikle işsiz kimse kalmasın. Fabrika ve iş yerlerimiz elemansız kalmasın, istihdam, üretim ve ihracat artsın. Bu proje ile gençlerimiz, aileler, ülkemiz, işveren kısaca herkes kazanıyor. Bu işin kaybedeni yok. Herkes kazanacak."

İş kazalarına karşı sigorta

İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Kılıç ise Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in Türkiye'de mesleki eğitim projelerine büyük önem verdiğini anlattı.

Gençlerin mesleki eğitim projesi sayesinde hem okula gidip hem iş yerlerinde pratik yaptığını dile getiren Kılıç, şunları kaydetti:

"Temmuz ayından itibaren devletin verdiği 1650 liralık katkının yanı sıra Şahinbey Belediyesi ise 19 yaşından gün almamış mesleki eğitim merkezi diploma programına kayıt yaptırmış tüm öğrencilere aylık 500 lira destek verecek. Bununla beraber buraya kayıt yaptıran tüm öğrencilerimizin iş kazalarına karşı sigortasını devletimiz yaptırmaktadır. Haftada bir gün okula gelip diğer günler işletmede beceri eğitimi almaktadır. Bu da ilçemiz adına çok büyük bir çalışma."

Öğrenciler de memnun

Mesleki eğitim öğrencisi Ahmet Gözükara da Şahinbey Oto Sanayi Sitesi'nde motor tamir atölyesinde çalıştığını söyledi.

Haftanın bir günü okula diğer günler ise atölyeye gittiğini ifade eden Gözükara, "Biz hem okula gidiyoruz hem de ustanın yanında çalışıyoruz. Okuldan ustalık belgesi alacağım inşallah. Bu para için Şahinbey Belediyesine teşekkür ederim. İnşallah ustalık belgesi alırsam ben de kendi iş yerimi açarım. Paramı orada kazanırım." dedi.

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Kaynak: AA

Kültür Sanat, Son Dakika

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