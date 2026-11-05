Gaziantep\'ten Milano\'ya giden Deksiosis Steli, Prada Vakfı\'nda sergilenmeye başladı

Gaziantep Arkeoloji Müzesi envanterinde bulunan Kral Antiochos ile Güneş Tanrısı Helios'un tokalaşma sahnesini tasvir eden Deksiosis Steli???????, İtalya'da sergilenmeye başlandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Milano Başkonsolosu Mehmet Özöktem, Roma Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtma Müşaviri Zeynep Selvi, Gaziantep Müze Müdürü Özgür Çomak ve arkeolog Mehmet Sait Yılmaz'ın da katıldığı serginin açılışı İtalya'da gerçekleştirildi.

Kral Antiochos ile Güneş Tanrısı Helios'un tokalaşma sahnesini tasvir eden Deksiosis Steli, İtalya'nın Milano kentindeki Fondazione Prada Vakfı'nda sanatseverlerle buluştu.

19 ülkeden 150 eserin yer aldığı uluslararası sergide, Kültür ve Turizm Bakanlığının izniyle Gaziantep'ten Deksiosis Steli de sergide yer aldı.

Vali Kemal Çeber, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Gaziantep'imizin tarihi zenginliğinin dünya vitrininde yer alması bizler için büyük bir gurur. Gaziantep, yalnızca lezzetin değil, tarihin, kültürün ve medeniyetin de dünyaya açılan kapısıdır." ifadelerini kullandı.

Stel hakkında

Helenistik Dönem'e ait yüksek kabartma tekniğiyle yapılmış olan Deksiosis Steli, 117,5 cm yüksekliğinde ve 58 cm genişliğinde. 1995'ten bu yana Gaziantep Arkeoloji Müzesi envanterinde bulunan eser, uluslararası serginin sona ermesinin ardından yeniden Gaziantep'te sergilenmeye devam edecek.