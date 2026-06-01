Gece Müzeciliği Uygulaması Başladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Gece Müzeciliği" uygulamasında yeni sezon başladı. Denizli'nin ve Türkiye'nin gözbebeği Pamukkale ve Hierapolis Antik Kenti, 1 Haziran-1 Ekim tarihleri arasında kapılarını gece de ziyaretçilerine açacak.

Türkiye'nin zengin kültürel mirasını günün her saatinde yaşanabilir kılma hedefiyle başlatılan "Gece Müzeciliği" uygulamasında yeni sezon heyecanı başladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından duyurulan ve geçen yıl büyük ilgi gören uygulama kapsamında, beyaz travertenleri ve binlerce yıllık tarihiyle her yıl milyonlarca turisti ağırlayan Denizli Pamukkale ile Hierapolis Antik Kenti, bu yıl da gecenin büyülü atmosferinde misafirlerini ağırlayacak.

1 Ekim'e kadar gece de ziyaret edilebilecek

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "1 Haziran-1 Ekim 2026 tarihleri arasında 20 müze ve ören yerimiz ziyaretçilerini gecenin kendine özgü atmosferinde ağırlayacak. Geçtiğimiz yıl gece müzeciliği kapsamında 1 milyonun üzerinde ziyaretçiyi ağırladık. Nemrut'tan Efes'e, Side'den Zeugma'ya, Galata Kulesi'nden İstanbul Arkeoloji Müzeleri'ne uzanan kültür rotalarımızda ziyaretçilerimize yine unutulmaz bir deneyim sunacağız. Türkiye'nin zengin kültürel mirasını gecenin kendine özgü atmosferinde deneyimlemek isteyen tüm misafirlerimizi müzelerimize ve ören yerlerimize bekliyoruz" ifadeleri yer aldı. - DENİZLİ