Gelenek ve Gelecek Sergisi Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gelenek ve Gelecek Sergisi Açıldı

Gelenek ve Gelecek Sergisi Açıldı
26.05.2026 12:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nde 'Gelenek ve Gelecek' sergisi sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Kütahya Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu tarafından hazırlanan "Gelenek ve Gelecek" adlı sergi, okulun fuaye alanında sanatseverlerin ziyaretine açıldı.

Kütahya Güzel Sanatlar MYO Fuaye Alanı'nda düzenlenen serginin açılışına Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayhan Kahraman, MYO Müdürü Doç. Dr. Gökhan Kuzucanlı, akademik ve idari personel ile çok sayıda öğrenci katıldı.

Öğr. Gör. Gökşen Boya ile Öğr. Gör. Mehtap Ocakoğlu tarafından hazırlanan sergide, geleneksel sanat anlayışının günümüz sanat yaklaşımlarıyla yeniden yorumlanmasına vurgu yapıldı. Farklı tekniklerle hazırlanan eserler, ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Serginin açılış konuşmasını yapan Prof. Dr. Ayhan Kahraman, etkinliğin geleneksel ve çağdaş sanat anlayışını bir araya getirmesi açısından önemli olduğunu belirterek, "Sanat ve iletişim adına güzel bir etkinlik" ifadelerini kullandı. Kahraman, emeği geçen öğrencilere, akademisyenlere ve katılımcılara teşekkür etti.

Öğr. Gör. Gökşen Boya ise geleneksel sanatların kültürel hafızanın önemli bir parçası olduğuna dikkat çekerek, bu değerlerin çağdaş sanat anlayışıyla yeniden yorumlanmasının büyük önem taşıdığını ifade etti. Boya, sergide yer alan çalışmaların geçmiş ile gelecek arasında sanatsal bir köprü kurmayı amaçladığını söyledi.

Sergi açılışı, katılımcıların toplu hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Etkinlik, Kütahya, Eğitim, Kültür, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Gelenek ve Gelecek Sergisi Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Siyasi parti liderlerinin Kurban Bayramı programı belli oldu Siyasi parti liderlerinin Kurban Bayramı programı belli oldu
Aziz Yıldırım’dan dikkat çeken uyarı: UEFA küme düşürür Aziz Yıldırım'dan dikkat çeken uyarı: UEFA küme düşürür
3 evladı ve eşiyle birlikte can veren annenin son paylaşımı yürekleri dağladı 3 evladı ve eşiyle birlikte can veren annenin son paylaşımı yürekleri dağladı
Trump bölge ülkelerine resti çekti: İran ile anlaşacağım ama... Trump bölge ülkelerine resti çekti: İran ile anlaşacağım ama...
Zaniolo Udinese’ye veda etti Galatasaray’a dönüyor Zaniolo Udinese'ye veda etti! Galatasaray'a dönüyor
Fenerbahçe ile anılan Farioli kararını verdi Fenerbahçe ile anılan Farioli kararını verdi

12:33
Güzelbahçe Belediyesi soruşturmasında yeni detaylar: Sahte fotoğraflarla ruhsat aldılar
Güzelbahçe Belediyesi soruşturmasında yeni detaylar: Sahte fotoğraflarla ruhsat aldılar
12:32
Özgür Özel’in mitingi öncesi Cumhuriyet Meydanı karıştı Kalabalığa TOMA’lı müdahale
Özgür Özel'in mitingi öncesi Cumhuriyet Meydanı karıştı! Kalabalığa TOMA'lı müdahale
11:50
Survivor Seren Ay: Sercan, Beyza ile evlenmeyi düşünüyordu
Survivor Seren Ay: Sercan, Beyza ile evlenmeyi düşünüyordu
11:44
Kılıçdaroğlu dilekçe verdi, CHP’de eski Parti Meclisi göreve dönüyor
Kılıçdaroğlu dilekçe verdi, CHP'de eski Parti Meclisi göreve dönüyor
11:03
İçişleri Bakanı Çiftçi’den CHP açıklaması: Polis müdahalesi Kılıçdaroğlu yönetiminin talebiyle yapıldı
İçişleri Bakanı Çiftçi'den CHP açıklaması: Polis müdahalesi Kılıçdaroğlu yönetiminin talebiyle yapıldı
09:53
Kılıçdaroğlu, Ali Mahir Başarır’ın üstünü çizdi: Sadece onu affetmem
Kılıçdaroğlu, Ali Mahir Başarır'ın üstünü çizdi: Sadece onu affetmem
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2026 12:49:05. #7.13#
SON DAKİKA: Gelenek ve Gelecek Sergisi Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.