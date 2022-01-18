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Gelin geldiği Şanlıurfa'da meslek kurslarıyla kuaför açıp istihdam sağladı - Son Dakika

Gelin geldiği Şanlıurfa'da meslek kurslarıyla kuaför açıp istihdam sağladı

18.01.2022 10:08
Gelin geldiği Şanlıurfa'da meslek kurslarıyla kuaför açıp istihdam sağladı

Gelin geldiği Şanlıurfa'da, Büyükşehir Belediyesinin Kadın Destek Merkezindeki kuaförlük kursuyla meslek edinen Hediye Çibik, açtığı iş yerinde kadın istihdamına katkı sağlıyor.

Gelin geldiği Şanlıurfa'da, Büyükşehir Belediyesinin Kadın Destek Merkezindeki kuaförlük kursuyla meslek edinen Hediye Çibik, açtığı iş yerinde kadın istihdamına katkı sağlıyor.

Evlendikten sonra Mersin'den Şanlıurfa'ya gelen 3 çocuk annesi Hediye Çibik, kendi ayaklarının üzerinde durmak için iş arayışına girdi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin Kadın Destek merkezlerinde açtığı kursları öğrenen Çibik, burada katıldığı kuaförlük kursundan başarıyla mezun olarak "Çıraklık Beceri Belgesi" aldı. Ardından 75. Yıl Mesleki Eğitim Merkezinde girdiği sınavı geçen Çibik, "Ustalık Belgesi"ni alarak hayalini kurduğu iş yerini açtı.

Hediye Çibik, AA muhabirine, kadınların kendi ayakları üzerinde durması gerektiğine inandığını ve bunun için bir meslek sahibi olmaya karar verdiğini belirtti.

Sevdiği işi yapmayı, devletin verdiği imkanları değerlendirmek istediğini anlatan Çibik, şöyle konuştu:

"Büyükşehir Belediyesine başvurdum. Kadın Destek Merkezinde 1 yıl kadar eğitim aldım, hocalarımız bize destek çıktı. Saç tasarım, makyaj tasarımı her şeyi öğrettiler. Ben de büyük bir azimle bu kurslara devam ettim. Saçla oynamayı, makyaj yapmayı, kadınlarla ilgilenmeyi, onların sorunlarını dinlemeyi seviyordum. Kendi iş yerimi açtım, kiradaydım, sonra iş yeri aldım ve 2 personel yanımda çalıştırıyorum. Bütün kadınlar sevdikleri işi yapsın. Allah razı olsun devletimizden, hocalarımızdan, bana büyük destek oldular, bütün kadınlara tavsiye ederim."

Kadın Destek Merkezi kuaför hocası Türkan Keser ise kurumlarında el sanatları, halı, dikiş gibi birçok kursun bulunduğunu söyledi.

Kurslarda birçok öğrenci yetiştirdiklerini anlatan Keser, "Öğrencilerimizden biri de Hediye Hanım'dı, 3 kursumuza katılıp 760 saatlik eğitimleri tamamlayarak Çıraklık Beceri Belgesi almaya hak kazandı. Kendi çabasıyla bu durumlara geldi, kendi çabasıyla iş yerini açtı." dedi.

Gelin geldiği Şanlıurfa'da meslek kurslarıyla kuaför açıp istihdam sağladı
Gelin geldiği Şanlıurfa'da meslek kurslarıyla kuaför açıp istihdam sağladı
Gelin geldiği Şanlıurfa'da meslek kurslarıyla kuaför açıp istihdam sağladı
Gelin geldiği Şanlıurfa'da meslek kurslarıyla kuaför açıp istihdam sağladı

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Mesleki Eğitim, Şanlıurfa, Mersin, Kuaför, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Gelin geldiği Şanlıurfa'da meslek kurslarıyla kuaför açıp istihdam sağladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gelin geldiği Şanlıurfa'da meslek kurslarıyla kuaför açıp istihdam sağladı - Son Dakika
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