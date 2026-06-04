Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin Kapadokya'sı olarak adlandırılan Diyarbakır'ın Çermik ilçesindeki Gelincik Dağı, turizme kazandırılmayı bekliyor.

Uzaktan bakıldığında sıraya dizilmiş insan suretini andıran Gelincik Dağını her yıl on binlerce turist ziyaret ediyor. Peri bacalarını andıran yapılarıyla yamaç paraşütü, doğa yürüyüşçüleri ve fotoğraf tutkunlarının sıklıkla ziyaret ettiği alan bölge halkınca turizme kazandırılmayı bekliyor. Bölgede Güneydoğu'nun peri bacaları olarak nitelendirilen yapılar, aynı zamanda yaban hayvanlarına da ev sahipliği yapıyor. İlçeye 4 kilometre uzaklıktaki bu görkemli dağa çıkabilenler, aynı zamanda bin 500 metre yükseklikten ilçeyi kuş bakışı izleme fırsatını yakalayabiliyor.

Gelincik Dağının geliştirilecek projelerle ve tanıtımlarla turizm potansiyelinin arttırılması bekleniyor. - DİYARBAKIR