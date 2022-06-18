Gençlik merkezi gönülleri YKS sonrası ihtiyaç sahipleri için kalem topladı - Son Dakika
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Gençlik merkezi gönülleri YKS sonrası ihtiyaç sahipleri için kalem topladı

18.06.2022 16:38

Dörtyol ilçesinde Nazmiye Muratlı Gençlik Merkezi gönüllüleri, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumunun ardından öğrencilerin kalemlerini ihtiyaç sahiplerine dağıtmak için topladı.

Dörtyol ilçesinde Nazmiye Muratlı Gençlik Merkezi gönüllüleri, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumunun ardından öğrencilerin kalemlerini ihtiyaç sahiplerine dağıtmak için topladı.

İlçedeki farklı okullarda stant kuran gençler, adaylar ve ailelerine meyve suyu, kek ve bisküvi ikramında bulundu.

Gönüllü gençler, sınav için öğrencilere dağıtılan kalem setlerini sınavdan sonra vermek isteyenlerin bırakmaları amacıyla okul çıkışlarına geri dönüşüm kutusu koydu.

Nazmiye Muratlı Gençlik Merkezi'nin gönüllü gençlik lideri Canan Çabuk, AA muhabirine, toplanan kalemleri yeni eğitim-öğretim döneminde okullardaki ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtacaklarını kaydetti.

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Kaynak: AA

Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Gençlik merkezi gönülleri YKS sonrası ihtiyaç sahipleri için kalem topladı - Son Dakika

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