Başkan Zencirci\'den engelli bireylerin ailelerine moral gezisi

GESA ekiplerinin gerçekleştirdiği hane ziyaretleri sırasında ailelerden gelen gezi talebi üzerine harekete geçen Germencik Belediyesi, Muğla, Ula, Akyaka ve Köyceğiz'i kapsayan özel bir gezi programı düzenledi.

GESA personelinin eşlik ettiği geziye katılan aileler, günlük yaşamın yoğun temposundan uzaklaşarak doğayla iç içe keyifli ve moral dolu bir gün geçirdi. Özellikle engelli bireylerin bakımını büyük bir özveriyle sürdüren aileler için düzenlenen etkinlik, katılımcılardan tam not aldı.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, sosyal belediyeciliğin yalnızca altyapı ve fiziki hizmetlerden ibaret olmadığını belirterek, vatandaşların hayatına dokunan çalışmaların en az diğer hizmetler kadar önemli olduğunu söyledi. Başkan Zencirci, "GESA ekiplerimizin hane ziyaretlerinde ailelerimizden gelen bu talebi büyük bir memnuniyetle karşıladık. Evlatlarına yıllardır sevgiyle, sabırla ve fedakarlıkla bakan ailelerimizin bir nebze olsun nefes alabilmesi, güzel hatıralar biriktirebilmesi bizim için çok kıymetli. Onların yüzündeki mutluluğu görmek, yaptığımız hizmetlerin en değerli karşılığıdır. Germencik Belediyesi olarak hemşehrilerimizin her anında yanlarında olmaya, engelleri sevgiyle ve dayanışmayla aşmaya devam edeceğiz" dedi.

Gezi boyunca Akyaka'nın doğal güzelliklerini ve Köyceğiz'in eşsiz atmosferini keşfetme fırsatı bulan aileler, kendilerine sunulan bu imkandan dolayı Germencik Belediyesi ve Başkan Burak Zencirci'ye teşekkür etti. - AYDIN