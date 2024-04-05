Germencik'te gençler Kadir Gecesi'nde camiyi temizledi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Germencik'te gençler Kadir Gecesi'nde camiyi temizledi

Germencik\'te gençler Kadir Gecesi\'nde camiyi temizledi

Aydın'ın Germencik ilçesinde faaliyet gösteren Ortaklar Genç Ofis'e bağlı gönüllü gençler, Kadir Gecesi dolayısıyla Çarşı Camisi'ni temizledi. Gençler, caminin minber, mihrap, kürsü ve camlarını silip temizlerken, halı ve cami avlusunu da süpürdü. Müezzin Muhammed Ali Yıldız, gençlere teşekkür etti.

05.04.2024 15:21  Güncelleme: 15:22
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Aydın'ın Germencik ilçesinde bir grup genç, Kadir Gecesi dolayısıyla Çarşı Camisi'nin temizliğini gerçekleştirdi.

Germencik Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'ne bağlı faaliyet gösteren Ortaklar Genç Ofis'te görevli gönüllü gençler, caminin minber, mihrap, kürsü ve camlarını silip temizlerken, halı ve cami avlusunu da süpürdü.

Ortaklar Genç Ofis'te halk oyunları eğitimine katılan Ahmet Alperen Çetin, arkadaşlarıyla camiyi temizlediğini söyledi.

Yağız Yağcı ise ibadethaneyi temizlerken huzur bulduğunu dile getirdi.

Müezzin Muhammed Ali Yıldız da mübarek günde kendilerine destek veren gençlere teşekkür etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Germencik'te gençler Kadir Gecesi'nde camiyi temizledi - Son Dakika

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