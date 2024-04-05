Germencik\'te gençler Kadir Gecesi\'nde camiyi temizledi

Sadri Alışık'ın doğumunun 99. yılında kabri başında anma töreni düzenlendi

Sinema ve tiyatro oyuncusu Sadri Alışık, doğumunun 99. yılında Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında düzenlenen törenle anıldı. Törene, sanatçının oğlu Kerem Alışık, torunu Sadri Alışık, dostları ve sevenleri katıldı. Kerem Alışık, babasına duyduğu sevgi ve hasretin bitmediğini dile getirerek, Sadri Alışık'ın derinliği yüksek ve çarpıcı bir sanatçı olduğunu vurguladı. Sadri Alışık, tiyatro ve sinema dünyasında önemli izler bırakan bir isim olarak bilinirken, yüzlerce filmde rol aldı ve birçok ödül kazandı.