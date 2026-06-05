Gerze\'de \'Dokuzsekizlik Sınav Haftası\' tiyatro oyunu sahnelendi

Sinop'un Gerze ilçesinde, Gerze Halk Eğitimi Merkezi Tiyatro Topluluğunca sahnelenen "Dokuzsekizlik Sınav Haftası" adlı tiyatro oyunu izleyiciyle buluştu.

Sedat Işıdı Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen gösteriye Gerze Kaymakamı Yıldız Büyüker de izledi. Programda sanatın ve kültürel faaliyetlerin toplumun gelişimindeki önemine vurgu yapılırken, izleyiciler keyifli ve eğlenceli anlar yaşadı. Sahnedeki performanslarıyla beğeni toplayan oyuncular ve oyunun hazırlanmasında emeği geçen ekip, seyircilerden tam not aldı.

Gösteri sonunda tiyatro ekibini tebrik eden Kaymakam Yıldız Büyüker, kültür ve sanat faaliyetlerinin her zaman desteklenmeye devam edeceğini ifade etti. - SİNOP