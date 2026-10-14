Gezen Sinema Tırı Düzce Yığılca Doğanlar Köyü'ndeki öğrencilere sinema keyfi yaşattı - Son Dakika
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Gezen Sinema Tırı Düzce Yığılca Doğanlar Köyü'ndeki öğrencilere sinema keyfi yaşattı

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Gezen Sinema Tırı Düzce Yığılca Doğanlar Köyü\'ndeki öğrencilere sinema keyfi yaşattı
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün destekleriyle Düzce'ye gelen Gezen Sinema Tırı, Yığılca Doğanlar Köyü'ndeki ilkokul öğrencilerini sinemayla buluşturdu. Öğrenciler arkadaşlarıyla sinema keyfi yaşadı; etkinliğin farklı köy okullarında süreceği belirtildi.

DÜZCE (İHA) – Düzce'ye gelen 'Gezen Sinema Tırı', köy okullarındaki çocukları sinemayla buluşturmaya devam ediyor. Etkinliğin durağı Yığılca ilçesine bağlı Doğanlar Köyü Anadolu Kalkınma Vakfı İlkokulu oldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün destekleriyle Düzce'ye gelen Gezen Sinema Tırı, köy okullarında eğitim gören öğrencileri sinema ile buluşturmayı sürdürüyor. Düzce Valiliği koordinasyonunda gerçekleştirilen etkinliğin dokuzuncu durağı Yığılca ilçesine bağlı Doğanlar Köyü Anadolu Kalkınma Vakfı İlkokulu oldu. Okula gelen tırda film izleme fırsatı bulan öğrenciler, arkadaşlarıyla birlikte sinema keyfi yaşadı. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği sinema etkinliği önümüzdeki günlerde Düzce'nin farklı köy okullarını ziyaret ederek çocuklarla buluşmaya devam edeceği belirtildi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Gezen Sinema Tırı Düzce Yığılca Doğanlar Köyü'ndeki öğrencilere sinema keyfi yaşattı - Son Dakika
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