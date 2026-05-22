Giresun'da Türk Mutfağı Haftası Etkinliği

22.05.2026 15:47
Giresun'da Türk Mutfağı Haftası etkinliğiyle yerel lezzetler tanıtıldı, fındık ve kebap öne çıktı.

Türk Mutfağı Haftası kapsamında Giresun'da düzenlenen etkinlikte Giresun'a ait yemekler ve coğrafi işaretli ürünler tanıtıldı.

Giresun Valiliği koordinesinde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleştirilen etkinlik, Yeşil Giresun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından Uygulama Oteli olarak kullanılan Tarihi Zeytinlik Konağında düzenlendi. Etkinlikte Giresun'a ait yöresel yemekler, coğrafi işaretli ürünler ve Avrupa Birliği tarafından tescillenen Giresun Tombul Fındığının yanı sıra Alucra Oğlak Kebabı, Çavuşlu Ekmeği, Çamoluk Şeker Kuru Fasulyesi, Giresun Fındık Ezmeli Kadayıf Tatlısı gibi ürünler tanıtıldı.

Giresun Valisi Mustafa Koç, yaptığı açıklamada, Giresun'un tanıtımı noktasında bu tür etkinliklerin önemli olduğunu vurgulayarak, geleneksel Türk mutfağının tanıtılması ve bu mirasın gelecek nesillere aktarılması amacıyla düzenlenen Türk Mutfağı Haftası'nın önemine değindi. Giresun'un kendine özgü mutfak kültürünün korunması ve tanıtılması yönünde yürütülen çalışmaların devam edeceğini ifade etti. - GİRESUN

Kaynak: İHA

