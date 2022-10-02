Giresun'daki tarihi Taşhan'ın restorasyonunda sona gelindi

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Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde geçmişte ticaret merkezi ve cezaevi olarak kullanılan tarihi Taşhan'ın restorasyonu devam ediyor.

İlçe merkezindeki Fatih Mahallesi'nde yer alan Taşhan'ın restore edilmesi için Vakıflar Genel Müdürlüğünce 2018 yılında başlatılan çalışmalarda sona yaklaşıldı.

Şebinkarahisar Belediyesince yürütülen çalışmalar kapsamda 6 oda ve 13 dükkanın yer aldığı Taşhan'da ilçeye özgü yöresel el sanatları sergilenecek. Ayrıca Şebinkarahisarlı dünyaca ünlü fotoğraf sanatçısı Ara Güler'in bazı fotoğraflarının da tarihi yapıda sergilenmesi planlanıyor.

Şebinkarahisar Belediye Başkanı Ömer Şentürk, AA muhabirine, Taşhan'ın 17. yüzyılda Şebinkarahisar sipahi reisi Taban Ahmet Ağa tarafından yaptırılan bir eser olduğunu söyledi.

Taşhan'ın 1915 yılına kadar Osmanlı döneminde ticaret merkezi, 1939 yılına kadar da cezaevi olarak kullanıldığını belirten Şentürk, yine Osmanlı döneminde İç Anadolu'ya giden ticari kervanların uğrak noktası olduğunu dile getirdi.

"Yaklaşık 1 ay içerisinde çalışmalar bitirilecek"

Şentürk, Osmanlı mimarisinin örneklerinden olan Taşhan'ın turizm açısından Şebinkarahisar'a katkı sağlayacağının altını çizerek, "Şebinkarahisar, tarihi çok eskilere dayanan bir ilçe. Yaklaşık 1 ay içerisinde çalışmalar bitirilecek." dedi.

Fotoğraf sanatçısı Ara Güler'in Şebinkarahisar'ın bir değeri olduğuna dikkati çeken Şentürk, şunları kaydetti:

"Burada eserlerinin sergilenmesi bizim için oldukça önemli. Ara Güler vefat etmeden önce gün yüzüne çıkmamış fotoğraflarının bir kısmının Şebinkarahisar'da sergilenmesi konusunda söz vermişti. Biz de belediye olarak şu an için 20 fotoğrafın burada sergilenmesini sağlayacağız. Dünyaya mal olmuş bir sanatçı, bunun da turizme önemli katkısı olacaktır."

Şentürk, Tamzara dokuması, ahşap işçiliği gibi ilçenin öne çıkan el sanatları ile yöresel ürünlerin Taşhan'da yerli ve yabancı turistlerin beğenisine sunulacağını ifade etti.

Şebinkarahisar'ın tarihi İpek Yolu üzerinde yer aldığını anımsatan Şentürk, "O dönemin önemli mesleklerinden olan semercilik, nalcılık, mazmanlık, bakır işlemeciliği şu anda kaybolmaya yüz tutmuş durumda. Bunları biz Taşhan'da tekrar canlandırmak ve gün yüzüne çıkarmak istiyoruz, planlarımız o yönde." diye konuştu.

Şentürk, restorasyon kapsamında Taşhan'da şu ana kadar taş imalat işlerinin tamamlandığını belirterek, dükkanların elektrik tesisat işleri ile kapı ve pencere gibi ahşap işlerinin ise sürdüğünü sözlerine ekledi.