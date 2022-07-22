Gizemli kent Thera'da tiyatro gün yüzüne çıktı - Son Dakika
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Gizemli kent Thera'da tiyatro gün yüzüne çıktı

22.07.2022 11:21
Gizemli kent Thera'da tiyatro gün yüzüne çıktı

Gizemli kent Thera'da tiyatro gün yüzüne çıktı Ula ilçesinde yıllardır toprak altında gün yüzüne çıkmayı bekleyen Thera Antik kentinde Müze Müdürlüğü başkanlığında devam eden kazı çalışmalarında tiyatro gün yüzüne çıkarıldı.

Gizemli kent Thera'da tiyatro gün yüzüne çıktı

Ula ilçesinde yıllardır toprak altında gün yüzüne çıkmayı bekleyen Thera Antik kentinde Müze Müdürlüğü başkanlığında devam eden kazı çalışmalarında tiyatro gün yüzüne çıkarıldı.

MUĞLA - Muğla'nın farklı noktalarında çok sayıda antik kentinde kazı çalışması devam ediyor. Muğla Müze Müdürlüğü başkanlığında Muğla Valiliği YİKOB ve Ula Belediye Başkanlığı desteğinde devam eden Ula Thera Antik kentindeki kazılarda tarihi tiyatro gün yüzüne çıkarıldı.

Muğla'nın Ula ilçesi batısında Okkataş mevkiinde hakim bir tepe üzerinde yer alan Thera antik kenti kazı çalışmaları Muğla Müzesi başkanlığında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Arkeoloji Bölümünden Prof. Dr. Abdulkadir Baran tarafından yürütülüyor. Bir yıllık proje çerçevesinde öncelikle antik kentin ulaşılabilirliği artırılarak ziyaretçilerin araçlarıyla kolaylıkla kente ulaşabilmeleri sağlandı.

Tiyatro ve batısındaki tapınak alanının kazısını kapsayan projede tiyatro yapısının kazı çalışmaları tamamlanarak restorasyona hazır hale getirildi. Hellenistik döneme ait küçük bir tapınak ve ilişkili yapıların bulunduğu tapınak terasının kazıları büyük oranda tamamlandı.

Yoğun bir tahribata uğramış olan tiyatro yapısının MÖ 2.yy içinde yapılmış olduğu ve tiyatronun güney tarafında MÖ 5-3.yy arasına tarihlenen daha erken yapılar bulunduğu yapılan kazı çalışmalarında ortaya çıktı. Devam eden süreçte tiyatronun restorasyon projesinin hazırlanması ve onay sonrasında uygulamasının yapılması planlanıyor.

Ayrıca kentte tespit edilen gezi güzergahlarının düzenlenerek ziyaretçilerin antik kenti mevcut haliyle rahatça gezebilmelerinin sağlanması amaçlanıyor.

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Kaynak: İHA

Muğla, Ula, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Gizemli kent Thera'da tiyatro gün yüzüne çıktı - Son Dakika

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